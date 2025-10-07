Primarul Bucureștiului anunță că au fost trimiși scafandrii să măsoare apa din colectoarele Capitalei

Primarul Bucureștiului anunță ca au fost trimiși scafandrii să măsoare apa din colectoarele Capitalei. Sursa foto: Facebook/Stelian Bujduveanu

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a transmis, marţi seară, că scafandrii Apa Nova intervin în colectoarele principale pentru a monitoriza nivelul apei în timp real.

"Primăria este în alertă maximă, cu echipe pe teren și coordonare permanentă alături de Apa Nova. Acționăm preventiv, precis și controlat", a postat Stelian Bujduveanu pe Facebook.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, îi îndeamnă pe bucureşteni să evite miercuri deplasările, mai ales în zonele aglomerate şi în cele inundabile, în contextul codului roşu de ploi torenţiale.

"Îi rog ca pe perioada codului roşu să evite deplasările din casă. Îi rog să evite partea aglomerată a oraşului, să evite zonele care ştiu că sunt inundabile. Viaţa lor şi viaţa noastră este cea mai importantă în aceste momente. Trebuie să ne asigurăm că trecem peste aceste momente fără victime", a spus Bujduveanu, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul PMB.

El a menţionat că s-a decis suspendarea activităţii în unităţile şcolare bucureştene. Totodată, Primăria Capitalei ţine legătura cu Apa Nova şi cu STB, pentru măsuri menite să prevină acumulările de apă şi să asigure un transport eficient.

Fenomene meteo extreme în Bucureşti

De marţi seară, de la ora 21.00, cinci județe plus Capitala intră sub avertizare cod roșu de ploi torențiale, valabilă până mâine la 15.00. Directorul ANM, Elena Mateescu, a afirmat la Antena 3 CNN că în aceste ore, în unele zone va ploua și de patru ori mai mult decât ar trebui să plouă într-o lună octombrie. Vârful furtunilor va fi atins spre dimineață, în jurul orei 6.00.

"În intervalul codului roșu, de la ora 21.00 și până mâine la 15.00, putem să avem pe secvențe scurte de timp sau prin acumulare, cantități de până la 100l/m² sau chiar de 120-140l/m² 140l/m. În zona de sud nu am mai avut așa ceva, nu într-un timp așa de scurt, nu pentru o lună octombrie.

În zona de sud nu am mai avut așa ceva, nu într-un timp așa de scurt, nu pentru o lună octombrie. De aceea, la un interval de 5 zile, este al doilea cod roșu emis vreodată de Administrația Națională de Meteorologie pentru cantități importante de precipitații, valori de până la trei-patru ori mai mult decât ar trebui să plouă în zona de sud-est a țării pentru o lună octombrie.

Am verificat și statistica datelor meteorologice cu cantitatea maximă de precipitații în 24 de ore în Capitală: 76 l/mp în 2 octombrie 2025. Acum, estimarea arată probabilitatea de a avea peste 80 l/mp", a afirmat directorul ANM, Elena Mateescu.