Primarul din Miercurea-Ciuc a lansat o petiție pentru reducerea impozitelor locale și facilități pentru persoanele cu handicap

Primarul solicită Guvernului modificarea legislaţiei, astfel încât primăriile să poată reduce impozitele locale în cursul anului / Sursa foto: Getty Images

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a anunţat, marţi, lansarea unei petiţii publice prin care autoritatea locală solicită Guvernului modificarea legislaţiei, astfel încât primăriile să poată reduce impozitele locale în cursul anului, precum şi reintroducerea facilităţilor fiscale pentru persoanele cu handicap, potrivit Agerpres.

Demersul vine în contextul în care Ministerul Finanţelor a transmis, prin Prefectura Harghita, un răspuns oficial în care se precizează că autorităţile locale nu au dreptul legal de a diminua, pe parcursul anului, anumite tipuri de impozite locale stabilite în anul anterior.

„Scrisoarea este foarte clară: autorităţile locale nu au dreptul. Acest răspuns însă nu rezolvă problema oamenilor. De aceea, începând cu ziua de astăzi (marţi - n. red.), vom cere, printr-o petiţie publică începută de către autoritatea locală Miercurea-Ciuc, prin Primărie, (...) în care să ne exprimăm punctul de vedere, ca premierul Bolojan, până la adoptarea bugetului naţional, să vină cu o modificare legislativă în care să permită autorităţilor publice locale să poată să modifice, în sensul de a diminua anumiţi coeficienţi care dau calculul impozitelor locale pentru a înlesni povara pe care cetăţenii o au în perioada aceasta foarte complicată.

Fără o modificare legislativă, cum spune şi acest document (n. red. - răspunsul Ministerului Finanţelor), nu avem nicio şansă. Atunci, da, prin ordonanţă de urgenţă, pe anumite speţe, dorim o decizie fermă care să ne permită să acţionăm”, a declarat primarul Korodi Attila, într-o întâlnire cu presa.

Se cere și reintroducerea facilităţilor fiscale pentru persoanele cu handicap

De asemenea, în petiţie se cere şi reintroducerea facilităţilor fiscale pentru persoanele cu handicap.

„Totodată, dorim ca Premierul Bolojan, prin ordonanţă de urgenţă, să intervină şi să elimine acea restricţie şi acea eliminare a facilităţii către persoanele cu handicap. Este o parte a societăţii foarte afectată şi fără răspunsuri ferme, fără un răspuns care să ne permită nouă, autorităţilor locale, o marjă de acţiune, nu putem veni în ajutorul acestor oameni”, a arătat Korodi Attila.

Petiţia va putea fi semnată atât online cât şi fizic, în instituţiile autorităţii publice locale şi în locurile pe care primăria le va semnala.

„Lucrul acesta este foarte important pentru că oamenii au spus foarte clar: au nevoie de soluţii şi da, premierul Blojan trebuie să vină cu soluţii pentru că soluţia este la nivelul deciziilor guvernamentale. Aşa că, începând de astăzi (marţi - n.red.), luând în considerare poziţia foarte fermă a Ministerului Finanţelor, cerem o acţiune din partea premierului în care să putem să ajutăm oamenii”, a mai spus primarul.

Edilul spune că a fost pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Consiliului Local care prevede acordarea unor compensaţii financiare

Petiţia este deja disponibilă online, iar în descrierea sa se menţionează: „populaţia municipiului Miercurea-Ciuc îi solicită premierului Ilie Bolojan ca, înainte de adoptarea bugetului pe anul 2026, să asigure un cadru legal care să permită autorităţilor locale reducerea impozitelor încă din acest an. Totodată, solicită restabilirea facilităţilor acordate persoanelor cu dizabilităţi”.

În paralel, Korodi Attila a anunţat că a fost pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Consiliului Local care prevede acordarea unor compensaţii financiare, în urma anchetelor sociale, pentru persoanele cu handicap sau pentru cei care le îngrijesc.

În context, primarul a subliniat că, deşi municipalitatea poate acorda compensaţii pe baza legislaţiei privind asistenţa socială, aceasta nu reprezintă o soluţie.

„Noi avem la ora actuală dreptul, prin legea socială să venim cu compensaţia, dar nu aceasta este soluţia. Pentru că, aici este şi o problemă morală: pe compensaţie sigur nu vom putea ajuta familiile care au venituri medii sau mari, dar şi care au costuri totuşi foarte mari cu tratamentul persoanelor cu dizabilităţi, cu costurile în plus faţă de un om normal de a trăi traiul de zi de zi. De aceea, corecţia justă este să se revină la metodologia veche”, a mai spus Korodi Attila.

Întrebat dacă se simte abandonat de conducerea centrală a UDMR în contextul protestelor împotriva creşterii taxelor şi impozitelor locale care au avut loc în localităţile locuite preponderent de maghiari şi în condiţiile în care formaţiunea face parte din guvernul Bolojan, primarul Korodi Attila a evitat să răspundă, dar şi-a exprimat speranţa că petiţia lansată de Primăria Miercurea-Ciuc va susţine demersurile Uniunii la nivel guvernamental.

Korodi Attila a mai anunţat că în cursul zilei de marţi va avea loc şedinţa deîndată a Consiliului Local, în cadrul căreia consilierii vor fi informaţi oficial cu privire la răspunsul primit de la Ministerul Finanţelor, precum şi cu decizia administraţiei locale de a continua demersurile prin lansarea petiţiei.

Aproximativ două mii de persoane au participat, sâmbătă, la Miercurea-Ciuc, la un protest împotriva creşterii taxelor şi impozitelor locale, un protest similar având loc duminică şi în municipiul Odorheiu Secuisc.