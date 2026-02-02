Cseke Attila: „Nu există niciun risc să crească taxele. Niciun partid din Coaliție nu își asumă alte majorări”

Cseke Attila a declarat că acum Guvernul Bolojan a rămas restant cu reducerea cheltuielor statului și acestea sunt măsurile care vor urma. Foto: Agerpres

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, la Antena 3 CNN, că nu vor mai exista creșteri de taxe nici anul acesta, nici anul viitor. Ministrul UDMR a adăugat că niciun partid din Coaliția de guvernare nu își asumă în acest moment vreo altă majorare de taxe, după măsurile de austeritate adoptate în 2025.

Ministrul Dezvoltării a dat asigurări că nu vor urma noi creșteri de taxe în 2026 și nici în 2027.

„Nu există niciun risc să crească nicio taxă mai mult. Eu cred că niciun partid din Coaliție astăzi nu își asumă vreo altă creștere de taxe și impozite în România. Cred că acest lucru este foarte evident. Din poziționările pe care le-am văzut, inclusiv în Coaliție s-a terminat cu creșterile anul acesta. Nu vor mai crește nici anul ăsta, nici anul viitor”, a spus Cseke Attila la emisiunea „România 360”.

Cseke Attila a declarat că acum Guvernul Bolojan a rămas restant cu reducerea cheltuielor statului și acestea sunt măsurile care vor urma.

Ministrul Dezvoltării nu este singurul oficial care dă asigurări că nu vor mai crește taxele și impozitele după măsurile de austeritate din 2025 și cele care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026. Inclusiv președintele Nicușor Dan a dat asigurări că nu vor mai crește taxele. „O parte importantă din deficit s-a redus prin TVA, iar o altă parte s-a redus prin majorare de taxe pe proprietate sau locale”, a spus șeful statului.

Premierul Ilie Bolojan a spus, de asemenea, că nu mai sunt necesare noi majorări de taxe și impozite anul acesta.