Nicușor Dan: „Nu există risc de noi creșteri de taxe”. Ce spune președintele despre majorările din 2026

Nicușor Dan spune că „într-o lume perfectă n-ar trebui să existe nici impozite, nici taxe”. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi seara, că nu se iau în calcul noi majorări de taxe, însă a explicat că Guvernul a analizat mai multe variante pentru reducerea deficitului bugetar. „O parte importantă din deficit s-a redus prin TVA, iar o altă parte s-a redus prin majorare de taxe pe proprietate sau locale”, a precizat acesta, la Digi24.

„E o discuție. Este o vorbă: într-o lume perfectă n-ar trebui să existe nici impozite, nici taxe. Dar nu suntem într-o lume perfectă.

E o discuție filozofică dacă să taxezi proprietatea sau să taxezi munca sau să taxezi capitalul prin noile taxe.

Toată lumea le taxează pe toate. E un lucru bun. Bineînțeles că oamenii nu văd asta în buzunarul lor. În momentul ăsta e un lucru bun că s-a redus acea taxă pe cifra de afaceri a marilor companii. Asta înseamnă că există un stimulent pentru marile companii să vină în România. Taxa asta le oprea în toate discuțiile cu investitorii din toate țările prin care am fost. Ăsta era primul lucru pe care mi-l spuneam. Bineînțeles că prosperitatea asta o să vină.

Trebuie mai întâi să vină companiile, ele trebuie să dea de lucru, durează ani de zile. De asemenea, cum am spus, suntem în grafic cu OCDE. Probabil că în vara acestui an o să intrăm în OCDE.

Asta din nou este o invitație. Asta înseamnă un certificat pentru faptul că economia României este competitivă și o nouă invitație pentru companii străine care să vină în România”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Întrebat care este părerea lui despre creșterea impozitelor locale și pe proprietate, șeful statului a răspuns că „toate lucrurile astea sunt deciziile la nivel de Guvern - Parlament”.

„A fost o analiză. Bineînțeles că toate lucrurile astea sunt deciziile la nivel de Guvern - Parlament. A fost o analiză pe deficit și cum facem ca din anumite taxe să reducem acest deficit. O parte importantă din deficit s-a redus prin TVA, cunoașteți opinia mea. O altă parte s-a redus prin majorare de taxe pe proprietate sau locale”, a mai declarat acesta.

Întrebat dacă primarii sunt îndreptățiți să se teamă că o parte din veniturile locale ar putea ajunge la bugetul național, în contextul discuțiilor privind impozitele locale, președintele Nicușor Dan a răspuns:

„Cunosc foarte bine, din calitate de fost primar, situația. Oamenii sunt îndreptățiți să se teamă că Ilie Bolojan le ia banii.

Eu cred că, și probabil că o să supăr niște primari, în condițiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri să ai mai mult decât ai avut în 2025.

Noi avem o discuție pe cota din impozit pe venit și o discuție pe taxe și impozite locale, care sunt majorate între 50 și 100 la sută, să zicem 70 la sută. O parte din aceste impozite colectate local vin la bugetul de stat sau există o mică diminuare a cotei din impozitul pe venit, astfel încât în momentul în care tu tai din toate părțile, să nu fim în situația ca în anumite zone autoritățile locale să taie mai mult”, a mai explicat președintele Nicușor Dan.