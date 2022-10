Primarul care a devenit fochistul şcolii pentru a face economie la bugetul local

Situaţie inedită într-o comună din Caraş Severin. Din cauza facturilor groazei la utilităţi şi banilor insuficienţi, primarul din Goruia este obligat să fie fochistul şcolii, care a rămas fără personal de lucru.

Edilul face focul la 5.30 în fiecare dimineață, iar la ora 11:00 se întoarce să reîncarce centrala. Aceasta este România reală.

Primarul Răzvan Văcărescu a povestit, în directa la Antena 3 CNN, cum a ajuns în această situaţie.

"Fochistul școlii este internat în spital, are probleme de sănătate și nu am găsit altă altă variantă decât să fac ceea ce am spus că o să fac. Şi bineînţeles, o fac cu mare drag.", a explicat edilul comunei care are în jur de 600 de locuitori.

Primarul a mai explicat că nu numai lipsa de bani a fost o problemă, ci şi lipsa de oameni disponibili să preia atribuţiile fochistului de la şcoală.

"La urma urmei, eu stau la 2 minute de şcoală, deci nu e o problemă. Pe vremuri am fost fochistul școlii, deci cunosc despre ce este vorba.", a mărturisit edilul care a dezvăluit şi ce salariu încasează de la primărie: 4,800 lei