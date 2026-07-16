Probleme la lucrările din Herăstrău, după golirea lacului. PMB: Utilajele nu pot intra în toată cuva din cauza unui strat gros de mâl

Probleme la lucrările din Herăstrău, după golirea lacului. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că întâmpină probleme la lucrările din Parcul Herăstrău, după golirea lacului. Instituţia a explicat că utilajele nu pot intra în toată cuva lacului Herăstrău din cauza unui strat gros de mâl. "După golirea lacului de apă, pământul nu a reușit să se dreneze suficient încât să susțină greutatea excavatoarelor. Nici ploile din ultima perioadă nu au ajutat", a transmis PMB, care a adăugat că "vom crește ritmul de lucru și vom intra, de săptămâna viitoare, în cinci puncte din lac".

Primăria Municipiului Bucureşti a mai punctat că utilajele au intrat, până acum, în trei puncte.

› Vezi galeria foto ‹

"De ce nu vedeți utilaje în toată cuva lacului Herăstrău? Pentru că încă este un strat gros de mâl și nu se poate intra. După golirea lacului de apă, pământul nu a reușit să se dreneze suficient încât să susțină greutatea excavatoarelor. Nici ploile din ultima perioadă nu au ajutat.

Chiar dacă, la suprafață, pământul pare uscat, vorbim doar de o pojghiță subțire. Dedesubt, este un strat adânc de mâl, cu o consistență foarte moale, aproape fluidă.

Utilajele au intrat, până acum, în trei puncte:

La limita cu barajul Băneasa. Aici, a fost construită rampa de acces în cuva lacului, a fost realizat drumul tehnologic pe malul drept, se lucrează pe malul stâng. De săptămâna viitoare vin palplanșele care vor fi folosite la apărarea de mal.

La Fântâna Miorița. Este gata rampa de acces și circa 700 de metri de drum tehnologic.

Pe Șos. Nordului. A fost finalizată rampa de acces, începem să lucrăm la drumul tehnologic", a comunicat PMB.

Apele Române vor drena solul

"Vom crește ritmul de lucru și vom intra, de săptămâna viitoare, în cinci puncte din lac. Apele Române vor lua măsuri să dreneze mai bine solul, iar constructorul va face excavații pentru realizarea unui prism, pe unde să se scurgă apa.

Cursul râului Colentina trece în continuare prin cuva secată a Lacului Herăstrău", a mai transmis PMB.