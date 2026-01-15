Radu Fachin, sculptor din Deva, și-a construit în curte un „cartier” de căsuțe tradiționale din zăpadă. Cum arată creațiile de iarnă

Sculptorul Radu Fachin din Deva a făcut un cartier de căsuțe tradiționale din zăpadă. Sursa foto: Lemnăria lui Radu

Iarna aceasta bogată în ninsori a scos la iveală un adevărat artist al zăpezii. Un artist din Deva pasionat de creație a transformat omătul în sculpturi inedite și a dat viață unui „cartier” de căsuțe tradiționale chiar la el în curte. Cu multă răbdare, creativitate și pasiune, meșterul Radu Fachin a reușit să ducă arta la un alt nivel.

Patru căsuțe tradiționale, un porumbar și o căpiță de fân. Acestea sunt creațiile spectaculoase din nea ale sculptorului devean, în vârstă de 38 de ani, care și-a dat frâu imaginației chiar în propria grădină. Ideea a apărut dintr-o situație practică.

„Am creat niște căsuțe tradiționale din zăpadă. Am vrut să vedem cum se sculptează și zăpada. Oricum, a trebuit să fac potecă prin grădină ca să umblăm dintr-o parte în alta și atunci am preferat, în loc să arunc zăpada dintr-o parte în alta, să o pun toată grămadă, cu gândul că voi face ceva din ea”, povestește Radu Fachin.

Procesul de lucru nu a fost unul simplu. Sculptorul spune că realizarea unei căsuțe a durat aproximativ două-trei zile și că temperaturile foarte scăzute i-au îngreunat munca.

„A fost destul de greu, pentru că fiind vremea așa rece, nu se lipește zăpada și asta mi-a îngreunat procesul. Trebuia să fie mult mai drăguț, dar știam cum se sculptează zăpada, nu e prima oară când fac”, explică artizanul.

„Sunt patru și urmează a cincea, un porumbar și o căpiță de fân”

Inspirația pentru aceste lucrări vine din pasiunea sa. „Sunt un pasionat al arhitecturii tradiționale. Îmi place foarte mult să le văd, să le studiez și să le reproduc, dacă pot”, spune Radu Fachin, iar acest lucru se reflectă în ferestrele, acoperișurile și detaliile atent conturate ale căsuțelor.

Până acum, sculptorul a realizat patru căsuțe și spune că urmează să mai adauge una.

„Sunt patru și urmează a cincea să o încep, un porumbar și o căpiță de fân”, precizează acesta. Unele elemente au fost realizate rapid. „În față am încercat să conturez porumbarul. Asta a durat foarte puțin, cam 30 de minute”, mai spune sculptorul.

Povestea deveanului Radu Fachin a început în urmă cu 10 ani, atunci când și-a descoperit pasiunea pentru sculptură. De-a lungul timpului, s-a perfecționat și a creat zeci de lucrări, punând suflet în fiecare piesă.