Restricții de trafic, de azi, în cea mai aglomerată zonă de pe Dealu Negru: Se va circula pe o singură bandă până la finalul anului

Traficul rutier între Piteşti şi Râmnicu Vâlcea se va desfăşura cu restricţii până la sfârşitul anului pe DN 7, în zona Deduleşti, a anunțat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.
Restricţiile au fost impuse începând de joi, după demararea lucrărilor de consolidare a rambleului şi de refacere a părţii carosabile în zona kilometrului 152, intervenţie necesară pentru creşterea siguranţei circulaţiei.
„Pe întreaga perioadă a lucrărilor, traficul rutier se va desfăşura alternativ, în ambele sensuri, pe o singură bandă de circulaţie. Circulaţia va fi dirijată cu ajutorul semafoarelor amplasate la capetele sectorului afectat”, se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.
Conform aceleiaşi surse, data estimată de finalizare a lucrărilor este 31 decembrie 2025.
Şoferii sunt rugaţi să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă, să reducă viteza de deplasare şi să manifeste prudenţă sporită.