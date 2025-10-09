Restricții de trafic, de azi, în cea mai aglomerată zonă de pe Dealu Negru: Se va circula pe o singură bandă până la finalul anului

<1 minut de citit Publicat la 11:03 09 Oct 2025 Modificat la 11:03 09 Oct 2025

Lucrări de asfaltare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: CNAIR

Traficul rutier între Piteşti şi Râmnicu Vâlcea se va desfăşura cu restricţii până la sfârşitul anului pe DN 7, în zona Deduleşti, a anunțat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Restricţiile au fost impuse începând de joi, după demararea lucrărilor de consolidare a rambleului şi de refacere a părţii carosabile în zona kilometrului 152, intervenţie necesară pentru creşterea siguranţei circulaţiei.

„Pe întreaga perioadă a lucrărilor, traficul rutier se va desfăşura alternativ, în ambele sensuri, pe o singură bandă de circulaţie. Circulaţia va fi dirijată cu ajutorul semafoarelor amplasate la capetele sectorului afectat”, se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, data estimată de finalizare a lucrărilor este 31 decembrie 2025.

Şoferii sunt rugaţi să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă, să reducă viteza de deplasare şi să manifeste prudenţă sporită.