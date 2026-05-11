Gigantul din Malaezia MR. DIY a deschis primul magazin din București. Unde se află noua locație

Retailerul asiatic de produse pentru casă și bricolaj MR. DIY a deschis sâmbătă primul său magazin din București, în centrul comercial Grand Arena, scrie Economica.net.

Compania din Malaezia a intrat recent pe piața din România, după ce primul magazin local a fost inaugurat în martie, la Supernova Pitești. Potrivit informațiilor apărute în presa economică, retailerul are planuri ample de extindere și vizează deschiderea a aproximativ 500 de magazine în România.

În ultimii ani, MR. DIY și-a accelerat dezvoltarea în Europa, inclusiv în țări precum Spania și Polonia. Compania folosește Polonia ca centru logistic pentru extinderea în Europa Centrală și de Est, inclusiv pe piața românească. Pe lista viitoarelor extinderi se află și Bulgaria, Ungaria și Cehia.

În apropiere de orașul Łódź, din Polonia, retailerul și-a mărit semnificativ capacitatea logistică: de la un depozit de aproximativ 5.000 de metri pătrați în 2024, compania a ajuns la spații de circa 27.000 de metri pătrați.

Magazinele MR. DIY au, în general, o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați și comercializează în jur de 18.000 de produse. Clienții pot găsi articole pentru casă, produse electrice, mobilier, accesorii auto, rechizite, articole sportive, jucării, cadouri, accesorii pentru telefoane și calculatoare, dar și cosmetice sau bijuterii.

Compania operează și formatul MR. DIY Express, cu magazine mai mici, de aproximativ 500 de metri pătrați.

Primul magazin MR. DIY a fost deschis în 2005, în Kuala Lumpur, iar între timp compania a devenit unul dintre cei mai mari retaileri de profil din Asia, cu magazine în țări precum Malaezia, Singapore, Thailanda, Indonezia, Filipine, India și Cambodgia.