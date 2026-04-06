Revoltă într-un sat din Dolj: localnicii cer să intre sub administrarea unei comune: „Plătim taxe ca la oraș”

Un sat din Dolj, cu aproximativ o mie de locuitori, a devenit subiectul unei dispute administrative care ar putea ajunge la referendum. Deși aparţine de orașul Filiași, oamenii vor să fie preluați de o comună vecină. Localnicii sunt nemulțumiți că plătesc taxe de oraș fără să beneficieze măcar de rețea de gaze sau de străzi asfaltate.

Drumuri de pământ, lipsa utilităților și promisiuni neonorate. Aceasta este realitatea zilnică a oamenilor care locuiesc în satul Răcarii de Sus, care spun că plătesc taxe de oraș, dar nu beneficiază de condiții pe măsură. Nemulțumiți, oamenii vor să plece din administrarea orașului Filiași și să fie preluați de comuna vecină, Brădești.

„Pe aici, uite, nici piatra n-a băgat și a turnat asfaltul, n-a făcut rigole, nu nimic. Deci, vă dați seama, vine apa, se scurge.. aici nici canalizare nu este. Taxe si impozite ca la Filiași”, spune un localnic.

„Uitați-vă, strada în ce hal este, n-avem canalizare, n-avem decât apă, în rest absolut nimic, drumurile sunt dezastru”, spune o altă localnică.

Nemulțumirile sunt confirmate, parțial, și de administrația din Filiași. Primarul recunoaște că în Răcarii de Sus mai sunt încă trei drumuri care nu au fost reabilitate, însă susține că situația va fi rezolvată în cel mult trei ani. În ceea ce privește taxele și impozitele, edilul spune că oamenii nu ar trebui să se plângă.

„Eu mai am de asfaltat doar aceasta strada mica a parcului, fântânii și aici cea care pornește din dealului”, spune primarul.

Să locuiești într-o comunitate a unui oraș unde să ai impozitele de opt ori mai mici decât în zona centrală, chiar mai mici decât ale unor a multor comune și să ai condiții de oraș că într-un an, maxim doi, acolo o să fie condiții practic de oraș”, susține Gheorghe Costeluș, primar Filiaș.

Administrația din Brădești îl contrazice, însă. Reprezentanții primăriei spun că taxele sunt mai mici la ei și că deciziile luate în Consiliul Local vin în sprijinul locuitorilor.

„Taxele și impozitele la Brădești sunt mult mai mici decât la orașul Filiași, adică pentru cetățenii din satul respectiv ar fi benefic. S-a inițiat demersurile inițierii un hotărâri de consiliu privind alipirea satului Răcarii de Sus pentru comuna Brădești”, susține Adelina Grecu, secretar Primăria Brădești.

Pentru oamenii din Răcarii de Sus, însă, lucrurile sunt simple: vor condiții mai bune de trai, indiferent de statutul din acte.