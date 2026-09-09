Revoltat de prețul de vânzare, un fermier din Galați anunță că dă gratuit castraveții oricui vine să îi culeagă: „Nu-i vrăjeală”

Revoltat de prețul de vânzare, un fermier din Galați anunță că dă gratuit castraveții oricui vine să îi culeagă FOTO: captură video Antena 3 CNN

În semn de protest, un fermier din Galați anunță pe rețelele sociale că oferă gratuit castraveții din seră oricui vrea să-i culeagă, nemulțumit de prețul de vânzare. 0,30 lei pe kilogram nu acoperă nici măcar prețul recoltării, spune fermierul.

„Castraveți nestropiți. Nu am dat nimic la rădăcină, că la prețurile astea nu se merită să faci nimic, aproape nici să-i muncești.

Am cules cu 10 zile în urmă, i-am dat cu un leu. Vinerea trecută i-am dat cu 60 de bani și astăzi sunt 30 de bani. 300 de lei o tonă...

Pe mine mă costă vreo 50 de bani să-i culeg, costul pentru saci, oameni și cu tot ceea ce fac. La 30 de bani trebuie să mai aduc bani de acasă.

Pentru mine nu se mai rentează să-i muncesc la ora actuală.

Deci, nu este nicio vrăjeală, nu-i nimic regizat, îi ofer gratuit”, a spus fermierul în postarea de pe rețelele sociale.