Românii pot dona pături și prosoape pe care nu le mai folosesc, pentru animăluțe: În București și Ilfov se pot aduce personal

Cățel învelit într-o păturică. Sursa foto: Getty Images

Odată cu venirea sezonului rece, animalele salvate și aflate în îngrijire au nevoie de mai multă căldură și confort. Sache Vet, primul spital veterinar social din România, lansează un apel către românii care au acasă pături pe care nu le mai folosesc, dar care sunt încă în stare bună, să le doneze pentru animalele internate și aflate în recuperare.

Inițiativa vine după succesul unei campanii de colectare a prosoapelor, care sunt folosite în continuare zilnic în activitatea spitalului. De această dată, reprezentanții Sache Vet caută cât mai multe „pături călduroase” care să le ofere animalelor un loc mai confortabil în care să se odihnească.

„Dacă ai acasă pături care și-au încheiat cariera, dar încă sunt în stare bună, la noi își pot găsi un rost nou. După succesul «recrutării» de prosoape, care încă muncesc zilnic la noi, deschidem acum un nou post pentru sezonul rece - avem nevoie de cât mai mulți candidați pentru poziția de pături călduroase”, au transmis reprezentanții Sache Vet.

Contactați de antena3.ro aceștia au menționat că este, în continuare, nevoie și de prosoape. Iar un uscator de rufe ar ajuta extrem de mult personalul spitalului veterinar.

Păturile donate vor fi folosite pentru animalele internate în spital, pentru cele cazate în cuști, aflate în recuperare după intervenții sau pentru câinii și pisicile care au nevoie pur și simplu de un loc mai cald în care să se odihnească.

Atenție: Se primesc pături din orice fel de material, mai puțin cele care au umplutură (n.r. de puf, silicon, burete sau altele)

Câteva exemple de cazuri în care a fost nevoie de pături se regăsesc în imaginile de mai jos, furnizate de Asociația Sache Vet.

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Unde pot predate personal păturici și pleduri

Persoanele din București și Ilfov pot duce păturile personal la punctele de colectare puse la dispoziție de organizatori:

Mango Parking – Parcare Aeroport Otopeni , Sat Petrești, Strada Radarului nr. 1, 077065, Corbeanca.

, Sat Petrești, Strada Radarului nr. 1, 077065, Corbeanca. Un salon de tatuaje din zona Berceni – cei interesați pot contacta direct echipa Sache Vet pentru a primi adresa exactă.

Asociația va mai anunța pe pagina oficială de Facebook noi puncte de colectare, care se confirmă pe parcurs.

De asemenea, donațiile pot fi aduse direct la Sache Vet, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00–18:00, sau pot fi trimise prin curier la următoarele adrese:

Strada Liliacului nr. 15D, Tărtășești, județul Dâmbovița – Sache Vet.

Easybox Rudem.

Pentru informații suplimentare despre donații și punctele de colectare, cei interesați pot contacta echipa Sache Vet la adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 0751 596 199.

Asociația Sache Vet administrează un spital veterinar, două clinici mobile și o rețea națională de sterilizări.