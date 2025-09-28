Şapte persoane au ajuns la Poliţie, după o bătaie în Centrul Vechi al Capitalei. Trei clienţi s-au încăierat cu paznicii

Şapte persoane au ajuns la Poliţie, după o bătaie într-un bar din Centrul Vechi al Capitalei. Foto: captură video Antena 3 CNN

Scandal uriaş pe terasa unui club din Centrul Vechi al Capitalei. Trei tineri au fost luaţi la bătaie de agenţii de pază, pe motiv că făceau gălăgie. În cele din urmă, şapte persoane implicate în scandal au ajuns la secţia de Poliţie, unde au fost audiate, transmite Antena 3 CNN.

Scandalul a izbucnit iniţial în interiorul localului, apoi conflictul s-a mutat în stradă. Trei agenţi de securitate au bătut 4 persoane care făceau gălăgie. Au fost momente de panică. Au venit poliţiştii, iar cele 7 persoane au fost ridicate şi duse la secţia 27.

"Astăzi, 28 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 27 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 04.15, cu privire la faptul că, în zona unui local din Sectorul 3, are loc un conflict între mai multe persoane. Poliţiştii au intervenit prompt pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice.

Din primele verificări a rezultat faptul că, pe fondul unui conflict spontan izbucnit în incinta localului, mai multe persoane ar fi fost scoase afară de către trei agenţi de securitate, unde conflictul ar fi degenerat, iar patru persoane ar fi fost agresate fizic de către aceştia”, conform unui comunicat al Poliţiei.

Procurorii cercetează cauza pentru a afla vinovaţii în acest conflict.