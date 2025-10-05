Scandal uriaș într-un mall din București: trei femei au sărit la bătaie după ce au fost prinse la furat haine dintr-un magazin

Polițiștii le-au dus la secție pe cele trei suspecte, care au fost reținute pentru 24 de ore. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Un scandal de proporții a avut loc într-un mall din București. La originea incidentului din acest weekend sunt trei femei surprinse în timp ce furau haine dintr-un magazin.

Când au fost interpelate de angajatele magazinului, hoațele au devenit recalcitrante și au sărit la bătaie.

Cu greu au fost, în cele din urmă, imobilizate.

În imaginile difuzate de Antena 3 CNN se vede cum, pentru a o stăpâni pe una dintre femeile agresive, a fost nevoie de intervenția a trei-patru oameni.

Cele trei femei au fost duse, în cele din urmă, o secție de poliție, unde au fost reținute pentru 24 de ore.

"Incidentul s-a petrecut sâmbătă într-un mall din sectorul 2 al Capitalei, unde două femei, cu vârste de 21 și 25 de ani, ar fi furat mai multe obiecte vestimentare dintr-un magazin, a căror valoare, constatată ulterior, era de 750 de lei.

În sprijinul hoațelor a sărit o a treia femeie

În momentul în care au încercat să părăsească magazinul cu obiectele furate, ele au fost întâmpinate de două angajate care lucrau la paza centrului comercial.

Hoațele au devenit recalcitrante și au început să le tragă de păr și să le lovească cu pumnii și picioarele pe cele două agente de pază.

În ajutorul agresoarelor a sărit o altă femeie, de 51 de ani.

Ajunși la fața locului, polițiștii le-au reținut pe cele trei femei și le-au condus la secție pentru audieri. Aici, pe numele a două dintre ele a fost emisă o ordonanță de reținere pe 24 de ore.

Ele urmează să ajungă în fața magistraților, care vor decide dacă le vor aresta preventiv", a relatat Daria Gheorghe, reporter Antena 3 CNN.

Ce spune Poliția despre bătaia din mall

"La data de 4 octombrie, polițiști din cadrul Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către personalul responsabil cu paza unui punct de lucru, cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un spațiu comercial situat la o adresă din Sectorul 2.

Polițiști din cadrul Secției 8 Poliție s-au deplasat cu operativitate la fața locului şi au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă. La scurt timp, în proximitate, au fost depistate trei femei, cu vârste de 21, 25, respectiv 51 de ani, bănuite de comiterea infracțiunilor, ulterior acestea fiind conduse la sediul subunității, pentru stabilirea situației de fapt și luării măsurilor legale ce se impun.

În baza probatoriului administrat, s-a reținut că, la data menționată, în timp ce se aflau în incinta unui spațiu comercial din Sectorul 2, două femei ar fi sustras mai multe articole vestimentare, cauzând un prejudiciu de peste 750 de lei.

Totodată, în momentul în care cele două femei ar fi părăsit incinta magazinului, ar fi fost întâmpinate de către două angajate ale societății comerciale, prezente acolo pentru a recupera bunurile. În acest context, cele două bănuite le-ar fi agresat fizic pe cele două angajate, prin aceea că le-ar fi prins de păr şi le-ar fi lovit cu pumnii şi picioarele în diferite zone ale corpului, fiind sprijinite şi de către o altă femeie, în vârstă de 51 de ani.

În urma probatoriului administrat în cauză, cele două persoane cu vârste de 21 şi 25 de ani au fost reținute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propuneri legale", se spune în comunicatul Poliției Capitalei.