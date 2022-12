”Îți mulțumesc pentru că ai făcut în așa fel încât fata mea să mai aibă tată!” Scrisoarea emoționantă a unui părinte care a primit a doua șansă la viață

Departamentul pentru Situații de Urgență a prezentat o scrisoare, primită de la un bărbat care îi mulțumește pompierului Bogan Săraru pentru că i-a salvat viața.

Sursa foto: Facebook / DSU

”Nu doar Moș Crăciun primește scrisori!

Povestea noastră începe așa:

23 noiembrie 2022, trecut bine de ora 10, Detașamentul de pompieri Băneasa.

Ca orice unitate militară, perimetrul acesteia este bine delimitat, cu garduri înalte, opace, porți mari din fier.

O dimineață normală pentru salvatorii care veghează la liniștea locuitorilor din zona de nord a capitalei.

Se făcuse schimbul de tură, autospecialele erau pregătite pentru intervenție, iar pompierii erau în programul normal de lucru (pregătire de specialitate, antrenamente etc).

În postul de pază, la poarta subunității, era Bogdan Săraru, pompier salvator și paramedic SMURD, cu multe intervenții la activ, un om dedicat muncii sale, la fel ca toți colegii lui.

La un moment dat, zărește la poarta subunității un domn care părea că are nevoie de ajutor. Și pentru ca povestea să nu fie distorsionată, vom reda mai jos scrisoarea primită de colegul nostru, scrisă caligrafic, înrămată și cu un sticker lipit pe aceasta, care spune așa:

5.dec.2022

București

Dragă Bogdan Săraru,

Îți adresez această SCRISOARE DE MULȚUMIRE

Pentru faptul că în data de 23 noiembrie 2022, ora 10:38, ai făcut în așa fel ca C...... (nu vom face public numele fetiței), fata mea de 10 ani, să mai aibă TATĂ.

Nu îmi amintesc multe lucruri, știu doar că în situația critică în care mă aflam, la câteva ore de moarte, 4 (patru) ore maxim, tu m-ai învățat cum să respir pe scaunul de la poarta unde erai de serviciu. Am putut să respir. Până când colegii tăi m-au dus în 4 minute la Spitalul Elias. Acolo m-au salvat. Dar de fapt eu eram salvat. Pentru că datorită profesionalismului tău, ai știut să intervii și să îmi elimini în primul rând, atacul de panică. Am văzut în ochii tăi că pot avea încredere, am crezut în acțiunile tale, care nu au dat greș. Am văzut acea empatie și în ochii colegilor tăi de pe autospeciala SMURD care m-au lăsat pe mâini bune.

Așa cum am spus față de colegii tăi, cu comandantul tău cel tânăr și super profesionist, când salvezi viața unui om, devii frate cu el.

Așadar, familia mea s-a mărit.

Fii binecuvântat!

Mulțumesc, Bogdan Săraru.

Pompierii nu așteaptă nimic. Ei își fac meseria cât de bine pot. Merg la intervenții cu emoții în suflet, gândindu-se și rugându-se pe timpul deplasării ca la locul intervenției să nu fie ceva grav și nimeni să nu aibă de suferit, iar când acest lucru nu se întâmplă, duc o luptă, cot la cot, deși inegală, cu natura, cu focul, cu moartea, pentru ca semenii lor, sau bunurile acestora să aibă cât mai puțin de suferit. De multe ori reușesc să câștige lupta asta și reușita lor este ceea ce îi mulțumește și îi conduce mai departe.

Dar în situații ca cea de mai sus, în care un pompier primește o scrisoare care vine să întărească mulțumirea cu care a rămas după ce și-a ajutat semenul, te face să înțelegi că toate greutățile acestei meserii dispar atunci când salvezi o viața, pentru că atunci când salvezi o viața, salvezi o lume întreagă!

Îți mulțumim Bogdan că faci minunile să devină realitate și vă mulțumim vouă, tuturor salvatorilor pompieri, paramedici, piloți, medici, asistenți, ambulanțieri, salvamontiști, voluntari pentru tot ceea ce faceți.

Dacă și voi vreți să mulțumiți unui salvator, sau doar să le arătați recunoștința, o puteți face în secțiunea de comentarii.

PS: în poza de mai jos, Bogdan pleca la o nouă intervenție cu ambulanța SMURD”, se arată pe pagina Departamentului pentru Situații de Urgențe.