Sfârșit tragic pentru o tânără de 28 de ani! A murit strivită de ATV în timpul concursului Hunt The Wolf 2019

foto- voceavâlcii.ro

Sfârșit tragic pentru o tânără de 28 de ani care a participat la concursul Hunt The Wolf 2019, una dintre cele mai cunoscute curse de ATV-uri din Europa.

Fata a murit în timpul competiției, fiind strivită de un ATV, potrivit voceavâlcii.

Tânăra a concurat la categoria crossover pentru Marea Britanie. La un moment dat, ATV-ul pe care stătea s-a răsturnat, iar ulterior acesta a căzut peste ea.

"Pur şi simplu a fost strivită de ATV", a explicat Ionuț Georgescu, un martor, care a participat în anii trecuți la concurs.

Ionuț Georgescu a spus că incidentul cumplit s-a produs din cauza proastei organizări.

"An şi an la rând, aceeaşi proasta organizare a competiţiei! A fost o pantă grea, la categoria crossover. Acea fată a coborat panta înclinată aproape 75 grade... ATV-ul s-a răsturnat, ea a fost aruncată pe pantă în jos, iar ATV-ul a căzut peste ea. Pur şi simplu, a fost strivită de ATV.

În mod normal, la o pantă aşa de periculoasă, trebuie să stea cineva din staff acolo sau măcar o ambulanţă să fie în zonă, mai aproape. Nu era nimeni acolo!

Eu am plecat de la baza de la finish normal, unde a fost si locatia parcarea de ATV-uri. Am vazut cum toata lumea a fugit din parcare inclusiv ambulanta, care era la baza. Am facut pana acolo aproximativ 15 minute. Am ajuns la aceea panta numita "Killer", unde am vazut aceea fata intinsa, iar ATV-ul undeva jos, se vede si in poze. Anul trecut, alte persoane au fost luate de elicopter si duse de urgenta la Bucuresti sau la diferite spitale din tara. Din cate am auzit, este prima persoana care moare la acest concurs, editia 2019", a spus vâlceanul.