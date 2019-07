Sfârșit tragic! Un bărbat a ars de viu în balcon, sub privirile disperate ale vecinilor

Un bărbat a ars într-un incendiu, chiar pe balconul apartamentului său, din Iaşi.

Alarma a fost dată de vecini care au văzut flăcările şi pe bărbatul care agoniza.

Oamenii spun că ar putea fi vorba de o sinucidere, cauzată de scandalurile zilnice cu partenera lui.

„Am auzit deodată că pocnea, pocnea. Și am iesit repede pe balcon. Și când am ieșit pe balcon era cuprins în flăcări / și el în balcon. Așa ceva nu am văzut În viața mea. Să văd cum arde un apartament și omul mort în balcon”, a spus o vecină.

Poliţiştii au deschis acum dosar penal pentru ucidere din culpă. Pompierii au deschis şi ei o anchetă pentru a stabili cauzele producerii incendiului.