Și-a ucis fiul după o ceartă mai aprinsă. Mama acestuia s-a predat singură autorităților

O femeie, în vârstă de 58 de ani, din Lupeni, şi-a ucis fiul în urma unui conflict petrecut în locuinţa ei. Femeia a sunat singură la Poliție și a anunțat ce a făcut.

Oamenii legii au început cercetările pentru a înțelege mai bine cum s-a întâmplat totul.

„Echipa operativă deplasată la faţa locului efectuează cercetări, pentru omor calificat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în vederea stabilirii circumstanţelor comiterii faptei şi a luării măsurilor legale. în momentul de faţă, părinţii victimei se află in custodia poliţiei, fiind audiaţi in cauză”, a declarat Bogdan Niţu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara, conform Adevărul.