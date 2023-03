"M-am pierdut şi am apăsat acceleraţia". Un şofer de 75 de ani a scăpat cu viaţă după ce a căzut cu maşina de pe un pod

Un bărbat de 75 de ani a scăpat cu viață după ce a căzut cu mașina de pe un pod din Arad, de la o înâlţime de aproximativ 25 de metri.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Bărbatul în vârstă de 75 de ani, a scăpat cu viață, după ce mașina pe care o conducea a zburat de pe un pod și s-a răsturnat cu roțile în sus pe liniile de tramvai.

Șoferul s-a ales doar cu o zgârietură, deși mașina a aterizat pe capotă.

La locul accidentului au intervenit pompierii și un echipaj SMURD. Centura i-a salvat viața conducătorului auto.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat că șoferul nu se afla sub influența alcoolului.

"Am avut cam 60, 65 km la oră. Când am ajuns în vârf, am dat peste polei. Mașina a început să facă stânga dreapta, apoi m-am pierdut și am apăsat accelerația. M-am dus peste parapet, s-a dus și parapetul și m-am întors cu roțile în sus pe linia de tramvai", a declarat șoferul în vârstă de 75 de ani.

"În ziua de 1 martie, în jurul orei 07.45, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier.

Din primele cercetări, a reieșit că un arădean de 75 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe sensul de mers Arad-Vladimirescu, ajungând pe Podul Micălaca, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se de pe pod.

În urma impactului a rezultat rănirea ușoară (la prima vedere) a conducătorului auto, acesta fiind transportat la spital pentru evaluarea stării sale și acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal, întocmit pentru vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului", potrivit IPJ Arad.