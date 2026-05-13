Șoferii trebuie să-și ia mașinile din parcarea de pe Șoseaua Pantelimon: „În caz contrar vor fi ridicate”. PMB anunță schimbări majore

2 minute de citit Publicat la 14:53 13 Mai 2026 Modificat la 14:53 13 Mai 2026

Parcarea supraterană din Pantelimon în 2026, la patru ani de la inaugurare. Sursa foto: Primăria Municipiului București

Șoferii care au mașini parcate în parcarea supraterană gratuită de pe Șoseaua Pantelimon sunt somați să le mute în următoarele zile pentru a permite lucrările de salubrizare, altfel vehiculele vor fi ridicate. Primăria Capitalei a anunțat astăzi o serie de schimbări în administrarea și gestionarea spațiului.

Municipalitatea transmite că parcarea de tip park&ride de la intersecția Șos. Pantelimon cu Șos. Vergului va intra, în sfârșit, într-un proces complet de administrare, întreținere și operare, la patru ani de la finalizarea construcției.

Potrivit Primăriei București, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a finalizat procedura de edificare a parcării, iar Consiliul General a votat astăzi trecerea acesteia în administrarea Administrației Străzilor București. Ulterior, parcarea va fi predată Companiei Municipale Parking București, care se va ocupa de exploatarea și întreținerea obiectivului.

Reprezentanții municipalității spun că, în ultimii ani, parcarea s-a transformat într-un adevărat depozit auto, multe mașini fiind abandonate sau nemișcate cu lunile, în timp ce în zonă s-a acumulat o cantitate mare de mizerie.

› Vezi galeria foto ‹

„Facem apel către șoferi să-și mute mașinile”

„Facem apel către șoferi să-și mute mașinile pentru a permite echipelor de salubrizare să facă temeinic curat. În caz contrar, vor fi ridicate”, au transmis reprezentanții Primăriei.

Procesul de igienizare va dura aproximativ două săptămâni, după care parcarea va funcționa ca parcare publică cu plată.

Park&ride-ul dispune de 495 de locuri de parcare, inclusiv locuri destinate persoanelor cu dizabilități, motocicletelor și bicicletelor. Proiectul a fost gândit ca un terminal intermodal, astfel încât șoferii să își poată lăsa mașinile la intrarea în București și să își continue deplasarea cu transportul public.

La parterul parcării există stații pentru tramvaiul 5, autobuzele 103 și 246, linia de noapte N102, precum și liniile STV 407, 451, 452, 457 și 458.

Terminalul intermodal face parte din proiectul de investiții „Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai – Șos. Pantelimon”.