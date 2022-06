O parcare de peste 12 milioane de euro zace aproape goală la o lună de la inaugurare, deşi este gratuită, în Bucureşti

La o lună de la inaugurare, o parcare de 500 de locuri din Pantelimon stă aproape goală, deși este gratuită. Parcarea a fost creată special pentru cei care vin din Ilfov, ca să aibă unde să își lase mașinile și să vină apoi în centrul Capitalei cu transportul public.

După 10 ani de așteptare și peste 60.000.000 de lei investiți, oamenii din Pantelimon au o parcare gratuită, cu 500 de locuri, care stă aproape goală.

Pe de o parte, oamenii din zonă spun că ei sunt cei care parchează cel mai des.

Pe de altă parte, cei care intră în oraș prin această zonă uneori nici nu pot intra în parcare pentru că bariera se strică. Și, spun cei care parchează aici frecvent că. se întâmplă foarte des.

În momentul în care am ajuns aici, am văzut acest sistem de acces și am crezut că vorbim de un sistem de acces clasic.

Printr-o simplă apăsare de buton să primim un bilet de acces. Însă acest lucru nu s-a întâmplat, așa că am apelat la firma de mentenanță care ne roagă să așteptăm până când un operator ne va răspunde.

Noi încercăm de mai bine de 2 ore să apelăm la firma de mentenanță și până în acest moment nu am primit niciun răspuns.

Totodată, am a trebuit să găsim o soluție românească, cel mai bine zis, pentru că a trebuit să ne furișăm cu mașina între bariera de acces și între stâlpul de susținere al parcării. Noi am reușit, însă au venit câțiva șoferi care aveau mașini mult mai mari și nu puteau să se strecoare prin acest spațiu.

Totodată, este important de amintit faptul că avem în continuare probleme cu gunoaiele.

Oamenii din zonă spun că e foarte bine că s-au instalat coșuri de gunoi, însă ar trebui să fie și ridicat acest gunoi. După cum vedeți în imagini, acesta dă pe afară, iar situația nu este una unică.

Toate coșurile de gunoi din această parcare arată la fel, undeva la 70 de mașini astăzi parcate în această nouă parcare, la care sperau toți cei din zona Pantelimon.