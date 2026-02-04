Tânăr de 18 ani din Olt, reținut pentru crimă: Recunoaște că a ucis o femeie cu un lemn de foc, la ea în casă. A mărturisit și de ce

Agent în uniformă de poliție. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un tânăr în vârstă de 18 ani, cu antecedente penale, a fost reţinut de procurori pentru omor, după ce ar fi ucis o femeie în vârstă de 81 de ani căreia îi vânduse bancnote euro false, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, într-un comunicat transmis miercuri Agerpres.

Omorul ar fi avut loc în după amiaza zilei de 2 februarie, în locuinţa femeii, în comuna Băbiciu, unde aceasta a fost găsită decedată în ziua de 3 februarie de către o vecină ce ar fi sesizat poliţia.

Procurorii au stabilit că victima ar fi fost lovită de mai multe ori în zona capului, cu un lemn de foc, în contextul unui conflict spontan cu tânărul care i-ar fi dat mai multe bancnote euro false în schimbul unei sume în lei.

„În urma investigaţiilor efectuate a fost identificat autorul infracţiunii, în persoana inculpatului G. C. C., şi s-a stabilit că, în după-amiaza zilei de 02.02.2026, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se afla în locuinţa numitei T. A., în vârstă de 81 ani, a lovit-o cu un obiect dur (bucată lemn de foc) de mai multe ori la nivelul capului, producându-i multiple leziuni care au condus în mod nemijlocit la decesul acesteia, conform constatărilor preliminare emise de S.J.M.L. Olt la data de 03.02.2026”, se arată în comunicatul Parchetului.

Care este motivul crimei dat de tânăr

La audieri, tânărul în vârstă de 18 ani a recunoscut fapta şi a fost reţinut pentru infracţiunea de omor, urmând ca miercuri să fie prezentat Tribunalului Olt cu solicitare de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Inculpatul G. C. C., în vârstă de 18 de ani, cu antecedente penale, a recunoscut săvârşirea infracţiunii de omor şi a precizat că a comis fapta pe fondul unei stări de nervozitate determinate de conflictul spontan dintre cei doi, motivând că a recurs la acest gest, întrucât i-a fost teamă că victima va anunţa organele de poliţie în legătură cu mai multe bancnote în monedă euro false pe care inculpatul i le-a dat victimei în schimbul unei sume de bani în bancnote monedă lei", se menţionează în comunicat.

Investigaţiile în cauză au fost efectuate, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, de o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale, Secţiei de Poliţie Rurală nr. 5 Deveselu şi Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, sub coordonarea unui procuror criminalist.