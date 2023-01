Păţania unui tânăr care a fost înşelat în timp ce căuta un apatament cu chirie în Sibiu: ”Atunci mi-am dat seama că am luat țeapă”

Un tânăr care îşi căuta un apartament cu chirie în Sibiu a devenit victima unei escrocherii bine puse la punct. Iată cum.

Sursa foto: Profimedia

Fiți foarte atenți când va căutați chirie în marile orașe din ţară. Riscați să luați țeapă la fiecare pas.

Este şi cazul unui tânăr din Sibiu care a devenit victima unui cuplu de escroci, după ce au stabilit o întâlnire prin reţele sociale. Tânărul a povestit presei locale modul de operare al escrocilor care l-au înșelat.

”Având nevoie de o chirie cât mai urgent am vorbit cu mai mulți agenți, am postat pe Facebook, inclusiv pe grupul ”Chirii Sibiu”, de unde am fost contactat de un utilizator de Facebook cu numele ”Irina Voicu”, având poza de profil o panglică neagra de doliu.

Mi-a prezentat un apartament cu trei camere situat pe Str. Rahovei, colț cu Oștirii, plus poze atașate cu interiorul acestuia și numărul ”soțului” de telefon. Am stabilit sa ne întâlnim la ora 18:00.

Am mers împreună cu prietena mea în aceeași zi, 10 ianuarie 2023, sa-l vedem. Ne-am întâlnit cu domnul Oancea Alin în scara A a blocului, am urcat la apartamentul situat la etajul 10, ne-a prezentat apartamentul care era plin cu lucruri personale, urmând să elibereze locuința până în data de 15 ianuarie 2023.

A scris un contract de mână în care erau precizate data și suma de 230 euro, banii fiind plătiți în aceeași zi.

Am mai vorbit cu el în data de 14.01.23 dacă se poate să duc din bagaje la care a răspuns să nu-l mai stresez.

Duminică dimineața, având tot apartamentul plin cu saci de haine, lădițe cu borcane și alte lucruri personale, urmând să le încărcăm în mașini pentru a ne muta, am încercat în jurul orei 10:30 să-l sun, dar avea telefonul închis. Am așteptat până la ora 12:00 după care am încercat pe WhatsApp și messenger pe contul ”soției", Irina Voicu fiind activă pe Facebook.

I-am dat mesaj apoi mi-a dat block. Atunci mi-am dat seama că am luat "țeapă", având totuși o bănuială de la început deoarece prețul era cu mult sub prețul pieței...

Am încercat să-l sun de pe mai multe telefoane, rezultatul fiind același.

Am mai așteptat puțin, după care am mers la apartament în scopul de a afla informații despre el de la vecini.

După scurt timp am reușit să vorbim cu vecinii de la apartamentul 78 și am aflat că el din asta trăiește, din 2010 se ocupă cu înșelătorii, chiar nepoata lor fiind înșelată acum doi ani, rerecuperând banii până în prezent, povestind că a mai făcut pușcărie din același motiv, că a mai avut în trecut acuzații de hărțuire sexuală în lift și alte dosare penale.

Ne-a sfătuit să mergem la Secția 1 de Poliție Sibiu ceea ce am și făcut. Am depus o plângere penală.

Între timp am luat legătura cu mai multe persoane păgubite cu sume cuprinse între 500 și peste 2000 lei, care îl caută pentru a recupera banii.

Povești asemănătoare spuse de Oancea pentru a convinge ”chiriașul” să plătească, cu final diferit.

Din ce am înțeles folosește sistemul piramidal înșelând mai mulți și plătind de la unul la altul.

Unora le spune că dacă își retrag plângerea primesc banii înapoi, bani de la altă persoană păgubita și tot așa...”, a povestit pentru Turnul Sfatului chiriașul păgubit.