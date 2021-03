Tânăr găsit mort într-o poziţie ciudată, în parcarea subterană a unui mall din Constanţa

În vârstă de 31 de ani, Costin şi-a găsit sfârşitul vineri, 12 martie 2021, în parcarea subterană a unui mall din Constanţa, acolo unde şi lucra şi de de unde fusese concediat chiar în aceeaşi zi.

Vineri dimineaţă, tânărul, angajat ca manipulant la un mare magazin din mall, a ajuns la muncă în jurul orei 06.00, însă a fost concediat şi trimis acasă pentru că ar fi venit beat.

El ar fi fost dus acasă de o persoană trimisă de conducerea magazinului, însă câteva ore mai târziu s-a întors la mall.

În jurul orei 15.40, oamenii aflaţi în parcarea subterană au sunat la numărul unic de urgenţă 112, după ce au descoperit că tânărul nu mai mişca.

El a fost găsit stând în şezut, pe o balustradă metalică, picior peste picior, în zona cărucioarelor de cumpărături. Iniţial, oamenii au crezut că tânărul stă, însă când au văzut că acesta nu mai mişcă au dat alarma.

Un echipaj medical SMURD s-a deplasat la faţa locului, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa au anunţat că a fost deschisă o anchetă după moartea tânărului, iar poliţiştii fac cercetări într-un dosar de ucidere din culpă, notează focuspress.ro.

Totodată, medicii legişti au descoperit la necropsie că tânărul nu a suferit semne că ar fi fost agresat.

Prietenii lui Costin au deschis o campanie de strângere de fonduri pe gofundme.com pentru a aduna banii necesari pentru înmormântare, mai ales că tânărul era orfan şi avea doar o bunică în vârstă de aproape 90 de ani, care nu îşi permite cheltuielile de înmormântare.

"In cursul zilei de ieri am aflat cu amaraciune faptul ca unul din prietenii nostrii, Costin, a decedat subit la doar 31 ani. Cauzele sunt inca necunoscute iar familia lui nu are posibilitati, parintii fiind ambii decedati iar singurele lui rude sunt bunica, aproape 90 ani si un unchi care munceste pe unde apuca..

Alaturi de cativa prieteni am decis sa facem tot ce se poate pentru a-i oferii prietenului nostru o inmormantare crestineasca si va rugam sa ne ajutati sa strangem cat de mult.

Va rog din suflet pe toti cei care au posibilitatea si doresc sa ne ajute in tentativa noastra de a da o mana de ajutor familiei indoliate!", a scris Luka Mihai într-o postare pe Facebook.

