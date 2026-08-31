Tânăra din Neamț ucisă pe stradă de fostul iubit pompier era studentă la Drept. Mama ei dezvăluie detalii tulburătoare

Întrebat de un reporter dacă tânăra s-a plâns vreodată despre fostul iubit că ar fi fost violent sau că se teme de el, tatăl ei a spus: "A spus că nu-i e frică de el, că nu i se poate întâmpla nimic. Nu dă în ea, nu o bate. Da, s-au mai certat".

Ulterior, părintele a mai adăugat cu multă durere în glas: "A venit în casă, a dormit în casă, băiat bun, cu vorba, dar cu gândul... n-am ştiut ce are în capul lui".

Seara trecută, strigătele Andreei au fost auzite de o vecină care locuieşte aproape de locul crimei. Imediat cum a ieşit din curte, femeia a găsit-o pe tânără într-o baltă de sânge şi a sunat imediat la serviciul unic de urgenţă 112.

Echipajul medical sosit a încercat să o resusciteze pe Andreea, au urcat-o în ambulanţă şi au pornit într-o cursă contracronometru spre spitalul din Roman. Eforturile medicilor au fost în zadar, ei nu au mai putut face nimic ca să o salveze pe Andreea.