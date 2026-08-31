Tânăra din Neamț ucisă pe stradă de fostul iubit pompier era studentă la Drept. Mama ei dezvăluie detalii tulburătoare

În vârstă de 22 de ani, Andreea lucra pe timpul verii lucra la o pizzerie din localitatea Barticeşti, judeţul Neamţ, pentru a strânge bani. Ieri era ultima zi ei de muncă, urmând ca din octombrie să înceapă din nou cursurile Facultăţii de Drept din Iaşi. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!
Potrivit celor mai noi date din anchetă, seara trecută, tânărul pompier a mers la pizzeria unde lucra Andreea şi i-a cerut să iasă ca să vorbească. La un moment dat, discuţia dintre ei a degenerat, iar individul a început să o lovească şi a înjunghiat-o de mai multe ori.
Andreea şi fostul iubit au fost împreună timp de şase ani, însă, de-a lungul relaţiei, s-au despărţit de mai multe ori. Părinţii fetei sunt devastaţi de durerea tragediei care s-a abătut asupra lor.
Întrebat de un reporter dacă tânăra s-a plâns vreodată despre fostul iubit că ar fi fost violent sau că se teme de el, tatăl ei a spus: "A spus că nu-i e frică de el, că nu i se poate întâmpla nimic. Nu dă în ea, nu o bate. Da, s-au mai certat".
Ulterior, părintele a mai adăugat cu multă durere în glas: "A venit în casă, a dormit în casă, băiat bun, cu vorba, dar cu gândul... n-am ştiut ce are în capul lui".
Seara trecută, strigătele Andreei au fost auzite de o vecină care locuieşte aproape de locul crimei. Imediat cum a ieşit din curte, femeia a găsit-o pe tânără într-o baltă de sânge şi a sunat imediat la serviciul unic de urgenţă 112.
Echipajul medical sosit a încercat să o resusciteze pe Andreea, au urcat-o în ambulanţă şi au pornit într-o cursă contracronometru spre spitalul din Roman. Eforturile medicilor au fost în zadar, ei nu au mai putut face nimic ca să o salveze pe Andreea.