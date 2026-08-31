Antena 3 CNN Actualitate Locale Tânăra din Neamț ucisă pe stradă de fostul iubit pompier era studentă la Drept. Mama ei dezvăluie detalii tulburătoare

Tânăra din Neamț ucisă pe stradă de fostul iubit pompier era studentă la Drept. Mama ei dezvăluie detalii tulburătoare

Alina Drăguşin, Paul Ciurari
2 minute de citit Publicat la 13:55 31 Aug 2026 Modificat la 13:55 31 Aug 2026
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colaj 2 poze despre crima din Neamţ, inclusiv poza pompierului care şi-a ucis fosta iubită
Tânăra din Neamț ucisă pe stradă de fostul iubit pompier era studentă la Drept. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

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Etichete: tânără ucisă pompier ancheta Neamţ

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