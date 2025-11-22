Teancuri cu bani pentru trucarea concursurilor de angajare, într-un spital din Olt. Unul dintre șpăgari, săltat din ambulanță

1 minut de citit Publicat la 18:24 22 Noi 2025 Modificat la 21:09 22 Noi 2025

Cei doi inculpați și-au recunoscut integral faptele. FOTO: Captură video

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au trimis în judecată un avocat și un ambulanțier după ce au fost prinși în flagrant că au luat mită teancuri cu bani pentru trucarea concursurilor de angajare.

Potrivit procurorilor DNA, între 15 și 23 octombrie 2025, Rachieru ar fi pretins și primit sume de bani pentru a-și exercita presupusa influență asupra unor funcționari publici, în scopul angajării mai multor persoane în cadrul Spitalului Municipal Caracal și al Serviciului Județean de Ambulanță Olt. M.N.C. a acționat ca intermediar și a primit pentru sine sume de bani. Infracțiunile au fost constatate în flagrant de procurorii anticorupție la 23 octombrie 2025.

În imaginile publicate de Antena 3 CNN, se poate vedea cum inculpații scot teancuri cu bani pentru care au promis angajări în spital fără concurs pentru persoane care nu aveau calificări pentru a profesa într-o unitate medicală.

Inițial avocatul a luat o șpagă de 10.000 de euro. Ulterior el este surprins în timp ce ia o a doua șpagă, de 30.000 de euro.

A treia șpagă a fost luată de complice, în valoare de 5.000 euro. Acesta a fost ridicat de procurori din ambulanță.

Despre acest caz, avocatul Adrian Georgescu a precizat: “Ar fi bine ca prima reacție să o aibă decanul baroului din care face parte, pentru că toleranța trebuie să fie zero, indiferent de persoana implicată în circuitul plasării acestei mite, a promisiunii mitei a oferirii mitei”.

El a atras atenția că spitalele sunt în subordinea Consiliului Județean. Fiecare unitate de acest tip are un manager care organizează concursurile.

Cei doi inculpați și-au recunoscut integral faptele, au acceptat încadrarea juridică și pedeapsa propusă: Rachieru – 3 ani de închisoare cu suspendare pe 4 ani, M.N.C. – 2 ani cu suspendare pe 3 ani, precum și interdicții privind exercitarea unor funcții publice și muncă neremunerată în folosul comunității.

Dosarele au fost înaintate Curții de Apel Craiova, iar etapa reprezintă finalizarea anchetei, fără a afecta prezumția de nevinovăție până la hotărârea definitivă a instanței.

Cei doi inculpați și-au recunoscut integral faptele și au acceptat încadrarea juridică și pedeapsa propusă: avocatul – 3 ani de închisoare cu suspendare pe 4 ani, ambulanțierul – 2 ani cu suspendare pe 3 ani, precum și interdicții privind exercitarea unor funcții publice și muncă neremunerată în folosul comunității.