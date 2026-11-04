Trafic feroviar oprit pe ruta Eforie Nord - Eforie Sud, după ce s-a surpat terasamentul căii ferate. Ce alte măsuri a anunţat CFR

1 minut de citit Publicat la 09:17 04 Noi 2026 Modificat la 09:17 04 Noi 2026

FOTO: Facebook/ CFR Calatori

Regionala CFR Constanța anunţă oprirea temporară a circulației feroviare pe ruta Eforie Nord - Eforie Sud, în urma surpării terasamentului căii ferate. Surparea s-a produs în zona kilometrului feroviar 241+590. Autorităţile au dispus realizarea, în regim de urgență, a unei expertize tehnice de specialitate, pentru evaluarea degradărilor. Reluarea circulației feroviare se va putea realiza numai după eliminarea riscurilor, a mai anunţat CFR.

"În urma surpării terasamentului căii ferate, produsă în zona kilometrului feroviar 241+590, pe tronsonul dintre stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, județul Constanța, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța s-a întrunit, ieri, 03.11.2026, în ședință extraordinară, pentru analizarea situației și stabilirea măsurilor necesare gestionării acesteia.

În urma evaluărilor realizate la nivelul Grupului de Suport Tehnic și a informațiilor transmise de reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA – Regionala Constanța, a fost adoptată o hotărâre prin care au fost stabilite măsuri urgente pentru eliminarea riscurilor și punerea în siguranță a zonei afectate.



Măsuri dispuse de Regionala CFR Constanța:

Oprirea temporară a circulației feroviare pe sectorul afectat și securizarea zonei, până la eliminarea riscurilor pentru siguranța circulației;

Realizarea, în regim de urgență, a unei expertize tehnice de specialitate, pentru evaluarea degradărilor, identificarea cauzelor care au determinat instabilitatea terasamentului și stabilirea soluțiilor tehnice necesare;

Elaborarea documentației tehnice și inițierea demersurilor pentru obținerea autorizației de construire în regim de urgență, în vederea executării lucrărilor de refacere definitivă a infrastructurii și suprastructurii căii ferate.

Reluarea circulației feroviare se va putea realiza numai după eliminarea riscurilor și confirmarea îndeplinirii condițiilor tehnice necesare desfășurării traficului în siguranță.

Departamentul pentru Situații de Urgență, prin structurile aflate în coordonare, urmărește evoluția situației și măsurile dispuse la nivel județean, în vederea gestionării acesteia și protejării siguranței populației.

Vom reveni cu informații pe măsură ce vor exista noi date relevante", a comunicat CFR.