Antena 3 CNN Actualitate Locale Transfăgărășan a fost închis. CNAIR anunță „ninsori abundente, viscol și strat de zăpadă” pe DN7C: Ce sectoare de drum sunt afectate

Transfăgărășan a fost închis. CNAIR anunță „ninsori abundente, viscol și strat de zăpadă” pe DN7C: Ce sectoare de drum sunt afectate

Mia Lungu
1 minut de citit Publicat la 10:41 08 Oct 2025 Modificat la 10:55 08 Oct 2025
ninsoare viscol zapada transfagarasan 8 octombrie 2025
Ninge viscolit pe Transfăgărășan, DN7C, 8 octombrie 2025. Sursa foto: DRDP Brașov

Transfăgărășanul (DN7C) a fost închis temporar, începând de astăzi, 8 octombrie 2025, de la ora 10:00, din cauza condițiilor meteo extreme: ninsori abundente și viscol.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), măsura vizează tronsonul cuprins între kilometrul 104+000 (Piscu Negru) și kilometrul 130+800 (Bâlea Cascadă), unde stratul de zăpadă depășește deja 30 de centimetri.

Transfăgărășan a fost închis. CNAIR anunță „ninsori abundente, viscol și strat de zăpadă” pe DN7C: Ce sectoare de drum sunt afectate 1013122
› Vezi galeria foto ‹

Reprezentanții CNAIR precizează că decizia a fost luată din motive de siguranță rutieră, întrucât majoritatea șoferilor care tranzitează zona nu sunt echipați cu anvelope de iarnă, iar riscul de accidente este considerat iminent în aceste condiții.

„Circulația va fi redeschisă doar dacă se vor îmbunătăți condițiile meteo și va fi posibilă tranzitarea în siguranță a zonei afectate”, se arată în comunicatul transmis de CNAIR.

Autoritățile intervin în continuare pentru deszăpezirea sectorului de drum dintre intersecția cu DN1 și Bâlea Cascadă, însă și pe această porțiune circulația este permisă exclusiv autovehiculelor echipate corespunzător pentru iarnă.

×
Etichete: Transfăgărășan drum inchis drum national Starea drumurilor CNAIR ninsori și viscol strat de zapada grosimea stratului de zăpadă conditii meteo fenomene meteo extreme

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Citește mai multe din Locale
» Citește mai multe din Locale
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close