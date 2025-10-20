Transfăgărașanul și Transalpina s-au închis de astăzi, 20 octombrie 2025. CNAIR anunță ce sectoare de drum sunt afectate de ninsori

Transfăgărașanul și Transalpina s-au închis. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: CNAIR

Luni, 20 octombrie 2025, circulaţia rutieră s-a închis pe DN7C (Transfăgărăşan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) şi Bâlea Cascadă (km 130+800) şi pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200).

Măsura închiderii circulaţiei pe aceste sectoare montane a fost luată în baza proceselor verbale emise de Comisiile de Revizie Specială, formate din reprezentanţi ai CNAIR Central, DRDP Bucureşti, DRDP Braşov, DRDP Cluj şi DRDP Craiova, în conformitate cu reglementările tehnice din "Normativul privind circulaţia rutieră pe drumurile montane - Drumul Naţional DN 7C "Transfăgărăşan" şi Drumul Naţional DN 67 C "Transalpina", indicativ AND 615-2020, aprobată prin Decizia Directorului General al CNAIR SA nr.1287/02.10.2020 şi prin Ordinul comun al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii şi al ministrului Afacerilor Interne nr.106/01.02.2021 şi nr.28/17.02.2021.

Se pot produce fenomene meteo extreme în orice moment

Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole, avalanşe frecvente, căderi masive de stânci, pietre, viituri, alunecări de teren, fenomene sub formă de ceaţă şi polei.

De asemenea, precizăm că la altitudine instabilitatea atmosferică este accentuată şi poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment.

Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător.

Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale şi autostrăzipot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numerele de telefon 021/9360 şi pe prima pagină în caseta din stânga: www.cnadnr.ro - DISPECERAT - Situaţia Drumurilor Naţionale, dar şi pagina de FB https://www.facebook.com/cnadnr/.