Trei minori, cu vârste între 14 şi 17 ani, sunt sub control judiciar după ce au bătut şi tâlhărit un alt copil, în Piatra-Neamț

Autospecială de poliție. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Trei minori din Piatra-Neamţ, cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, sunt cercetaţi penal după ce ar fi bătut, amenințat şi tâlhărit un alt minor, în vârstă de 16 ani, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, potrivit Agerpres.

Sesizarea a fost făcută de victimă care a relatat că a fost lovit de cei trei agresori, care apoi i-au controlat buzunarele şi portofelul, fără să identifice bani asupra sa.

În urma cercetărilor efectuate de poliţişti s-a constatat că la mijlocul lunii ianuarie, cei trei minori au ameninţat aceeaşi victimă cu acte de violenţă, determinând-o să le ofere suma de 100 de lei şi să le achiziţioneze diferite bunuri.

„Poliţiştii au depistat la scurt timp persoanele bănuite de comiterea faptelor, fiind dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, aceştia fiind introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Neamţ”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, agentul principal Andreea Atomei.

Minorii au fost prezentaţi procurorului de caz care a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunilor de tâlhărie, ameninţare şi loviri sau alte violenţe.