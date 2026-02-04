Trei tineri din București au comandat mâncare, dar l-au așteptat cu cuțitele pe livratorul nigerian și l-au tâlhărit. Au fost filmați

2 minute de citit Publicat la 13:59 04 Feb 2026 Modificat la 14:01 04 Feb 2026

Cei trei l-au așteptat, mascați, cu cuțitele pe livrator. Foto: imagini amator

Un incident violent căruia i-a căzut victimă un livrator în București a avut loc în sectorul 6 din București.

Trei tineri cu vârste între 16 și 20 de ani au comandat mâncare, marți noaptea, prin intermediul unei aplicații specializate.

Ei au așteptat să apară livratorul, un bărbat de origine nigeriană, apoi l-au întâmpinat și l-au amenințat cu cuțitele, deposedându-l de comandă.

Ulterior, au fugit. Ce n-au știut cei trei este că tâlhăria a fost înregistrată de una dintre camerele de supraveghere amplasate în zonă.

Pe imagini se vede cum cei trei o iau la fugă după agresiunea comisă asupra livratorului nigerian.

Acesta din urmă a sunat la 112 și, în scurt timp, au reușit să-i identifice și să-i rețină pe cei trei agresori.

Comanda pentru care au comis tâlhăria se ridică la aproximativ 200 de lei.

Pedeapsa pentru tâlhărie calificată, prevăzută de Codul Penal, este între 3 și 10 ani de detenție sau mai mult, în cazul în care infracțiunea a fost comisă cu vătămarea victimei.

Comunicatul Poliției: Oamenii legii au găsit cuțitele cu care a fost amenințat livratorul

"La data de 3 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 21 Poliție au prins în flagrant delict și au reținut trei tineri, cercetați într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

În fapt, la data menționată, în jurul orei 02.45, Secția 21 Poliție a fost sesizată de către un bărbat, cetățean străin, livrator în cadrul unei platforme de livrări, cu privire la faptul că trei persoane, având fețele acoperite, l-ar fi amenințat cu acte de violență prin folosirea unor obiecte tăietoare-înțepătoare, context în care l-ar fi deposedat de o comandă de mâncare, la o adresă din Sectorul 6.

Echipajul de poliție care s-a deplasat la fața locului a demarat de urgență activitățile specifice, iar în urma investigațiilor desfășurate, au fost depistați în proximitate, la scurt timp, trei tineri, cu vârste de 16, 19, respectiv 20 de ani, bănuiți de săvârșirea faptei.

De asemenea, la fața locului au fost depistate și obiectele tăietoare-înțepătoare, acestea fiind ridicate de polițiști în vederea continuării cercetărilor.

Cei trei suspecți, cercetați pentru tâlhărie calificată

Persoanele bănuite de comiterea infracțiunii au fost conduse la sediul subunității, pentru audieri.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, la data menționată, în jurul orei 02:30, cei trei bănuiți, având fețele acoperite, ar fi exercitat amenințări cu acte de violență asupra persoanei vătămate - un bărbat, cetățean străin, livrator în cadrul unei platforme de livrări -, prin folosirea unor obiecte tăietoare-înțepătoare, deposedându-l de comanda de mâncare, după care au fugit fără a achita contravaloarea acesteia.

Făță de cei trei tineri a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată", se precizează în comunicatul Poliției.