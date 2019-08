Ultimele cuvinte ale lui Marius Bărăscu, preotul mort în accident chiar în ziua în care împlinea 35 de ani

sursă foto: Marius Bărăscu Facebook

Preotul Marius Bărăscu de la Parohia Parava, din județul Bacău, a decedat în noapte de miercuri spre joi, în urma rănilor suferite într-un accident cumplit ce a avut loc miercuri pe E85, numită și ”șoseaua morții”.

„Multe lacrimi.Ultimele cuvinte ale dragului parinte cand i se oferea primul ajutor au fost ca el este preot si are 4 copii.

Eu cred ca asta a fost mai mult raspunsul lui cand a facut Dumnezeu prezenta ingerilor. "Doamne, eu sunt preot si am 4 copii. Primeste-ma, sa avem grija de ei impreuna. Prezent. ”Anastasia, cea mare, mi-a spus dimineata "tusica, eu cand ma gandesc la tata ca e împreună cu Sfintii in cer, nu mai sunt asa de trista."

Iar copiii au sufletul atat de neintinat, incat ei chiar spun adevarul dincolo de capacitatea noastra de a intelege, fiind plini de noi si ale noastre griji lumesti”, a scris o apropiată a familiei pe Facebook.

