Un bărbat din Craiova a făcut un puț ilegal și a vândut apă la prețuri stabile de el. A realizat chiar şi o rețea de canalizare

1 minut de citit Publicat la 13:35 04 Noi 2025 Modificat la 13:43 04 Noi 2025

Inspectorii Apele Române Jiu au sistat activitatea ilegală, au sigilat forajul și au sesizat organele competente. Sursa foto: Facebook/Apele Române Jiu

Un caz șocant a fost descoperit la Craiova, unde un bărbat a vândut ilegal apă dintr-un foraj clandestin. Totul a ieşit la iveală în urma unui control făcut inspectorii Administrației Bazinale de Apă Jiu, care au constatat că un individ distribuia apă către două blocuri și mai multe case, folosind un foraj de mare adâncime executat complet ilegal. Se pare că bărbatul stabilea prețul după bunul plac, fără nicio autorizație din partea autorităților competente, a relatat jurnaldecraiova.ro.

Un craiovean s-a ales cu dosar penal după ce s-a aflat că a vândut ilegal mai multor oameni apă. Oficialii din cadrul Administrației Bazinale de Apă Jiu au transmis că, în urma verificărilor, s-a constatat existența unui sistem improvizat de canalizare, prin care apa uzată era colectată într-o fosă de dimensiuni mari, fără respectarea normelor de mediu și sănătate publică.

"(...). Inspectorii Apele Române Jiu au sistat activitatea ilegală, au sigilat forajul și au sesizat organele competente, fiind deschis un #dosar #penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 93 alin. (1) din Legea Apelor nr. 107/1996, faptă pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă", au scris reprezentanţii instituţiei într-o postare pe Facebook.

Conform sursei citate, în perioada următoare autoritățile vor continua verificările pentru a stabili amploarea rețelei și posibilele legături cu alte zone din județul Dolj.

Oficialii de la Apele Române Jiu au mai precizat că exploatarea și distribuția resurselor de apă fără respectarea cadrului legal reprezintă o infracțiune gravă, care afectează mediul, comunitățile și siguranța publică.