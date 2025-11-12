Un bărbat beat și fără permis a izbit o mașină și un stâlp de electricitate și apoi a plonjat într-o canalizare, în Sânnicolau Mare

<1 minut de citit Publicat la 09:14 12 Noi 2025 Modificat la 09:14 12 Noi 2025

Un bărbat beat și fără permis a izbit o mașină și un stâlp de electricitate și apoi a plonjat într-o canalizare, FOTO Antena 3 CNN

Un bărbat beat și fără permis a fost reținut de polițiști după ce a provocat trei accidente consecutive, în Sânnicolau Mare.

Bărbatul de 54 de ani a pierdut controlul mașinii pe strada Gheorghe Crișan, unde s-a izbit de o altă mașină. După impact, mașina lovită s-a răsturnat în afara șoselei și a fost puternic avariată. Nu au fost victime.

Șoferul și-a continuat drumul și a lovit un stâlp de electricitate pe strada Victor Babeș, după care a ieșit în afara drumului și a ajuns în canalul de colectare a apelor pluviale de pe strada Avram Iancu.

Polițiștii au constatat că bărbatul nu avea permis de conducere, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat.

El a fost reținut pentru 24 de ore pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.