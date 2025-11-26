Un bărbat din Neamț a murit după ce copacul pe care îl tăia a căzut peste el

<1 minut de citit Publicat la 10:29 26 Noi 2025 Modificat la 10:29 26 Noi 2025

Un bărbat din Neamț a murit după ce copacul pe care îl tăia a căzut peste el. FOTO Getty Images

Un bărbat a murit după ce copacul pe care îl tăia cu drujba a căzut peste el, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Sesizarea la 112 a fost făcută de un coleg al victimei.



Polițiștii ajunți la fața locului au constatat că victima era un bărbat de 41 de ani, angajat al unei societăţi comerciale, care tăia arbori din fond forestier, în zona pădurii Dobru, din comuna Vânători-Neamţ, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul Ramona Ciofu.



La faţa locului au venit şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă.



Poliţiştii fac cercetări pentru ucidere din culpă.