Un domn gol pusca a decis sa faca baie in fantana din centrul Pitestiului, in fata Primariei

Un barbat din Constanta a fost ridicat de politisti chiar din fantana muzicala din centrul orasului Pitesti, in timp ce isi facea baie complet dezbracat.

O patrula de politie din Pitesti a observat cu stupoare cum un barbat isi facea baie in fantana muzicala din centrul orasului, in fata Primariei Municipiului. Barbatul a refuzat initial sa se identifice, dar oamenii legii au reusit sa afle ca e din constanta si ca are documentele expirate.

Tanarului i s-au intocmit amenzi pentru scaldatul in locuri publice si pentru detinerea de acte de identitate expirate, in valoare de 600 de lei, iar acum se fac demersurile necesare pentru trimiterea barbatului in localitatea de domiciliu, potrivit reporterntv.ro.