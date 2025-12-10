Un elan a apărut din senin în Hunedoara și nimeni nu știe de unde a venit. Prezența sa rămâne un mister pentru experți

Prezența elanului este un mister pentru experți. FOTO: Hepta

Reprezentanți ai Rewilding Romania, un ONG care se ocupă de protecția animalelor sălbatice, au filmat, miercuri, un elan în județul în Hunedoara, deși aceste animale au dispărut de la noi din țară.

Descoperirea este apreciată ca fiind una “importantă pentru fauna sălbatică a României”, însă prezența elanului este un mister pentru experți.

"Anunţăm oficial o descoperire importantă pentru fauna sălbatică a României: confirmarea prezenţei elanului (Alces alces) în judeţul Hunedoara. (...) Ca urmare, astăzi, echipa noastră de teren a fost mobilizată pentru a verifica şi documenta prezenţa speciei. Colegii au reuşit să localizeze şi să confirme prezenţa elanului prin observaţie directă şi filmări. Echipa Rewilding România va continua să monitorizeze zona şi să colaboreze cu autorităţile locale pentru a asigura protecţia acestui exemplar de elan", se arată în postarea Rewilding Romania, potrivit Agerpres.

"Deşi momentan nu se ştie de unde a venit animalul, este cunoscut faptul că în Ucraina şi Polonia există populaţii stabile de elani. Ştiind, de asemenea, că elanii pot acoperi distanţe mari şi că au tendinţa de a se dispersa, există posibilitatea ca acest exemplar să provină din una dintre cele două ţări, fiind doar în tranzit în această zonă", mai notează organizaţia.

Pe de altă parte, directorul executiv al asociaţiei Societatea Română de Sălbăticie (SRS), Alexandru Bulacu, a spus, că este puţin probabil ca animalul să fi provenit dintr-un mediu natural sălbatic, fiind posibil ca el să fi fost scăpat accidental în natură dintr-o rezervaţie.

"Am studiat imaginile, dar nu am putut stabili, cu exactitate, locul de unde au fost preluate. Este puţin probabil să spunem că acest elan este liber şi că ar fi venit din nordul Europei. Dacă ar fi venit de acolo, atunci ar fi rămas în partea de nord a ţării, deoarece în partea de sud-vest, unde se află Hunedoara, este mai cald şi nu este un mediu preferat al elanului. În opinia mea, este posibil ca acest elan să fi fost scăpat accidental în natură dintr-o rezervaţie, a cărei natură nu o ştim acum", a explicat Bulacu.

Potrivit acestuia, s-a dovedit istoric că în partea de nord a României au trăit, în trecut, populaţii de elan, venite, în special, din Ucraina, animalele fiind numite "plotuni" de către oamenii din zonă.