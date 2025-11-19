Un incendiu a izbucnit în timpul nopții la Spitalul Municipal Caransebeş. O cameră tehnică a fost cuprinsă de flăcări

<1 minut de citit Publicat la 07:41 19 Noi 2025 Modificat la 07:41 19 Noi 2025

Un incendiu a izbucnit în timpul nopții la Spitalul Municipal Caransebeş. FOTO Captură video ISU

Un incendiu a izbucnit în noaptea de marți spre miercuri la parterul Spitalului Municipal Caransebeş. O cameră tehnică a fost cuprinsă de flăcări, iar fumul dens s-a ridicat la etajul unu, în Secția Psihiatrie.

Speriaţi, pacienţii au ieşit din saloane.

Pompierii au fost chemaţi să intervină urgent, iar focul a fost stins înainte să se extindă. Nu se ştie încă de la ce a izbucnit focul. Nicio persoană nu a fost rănită.

Remus Bojinescu, purtător de cuvânt al ISU Semenic: "Prin apel 112, am fost anunțați de prezența fumului într-un salon de la etajul 1 la Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș.

Din acest motiv, personalul medical a evacuat preventiv pacienții din zona respectivă, fără a fi înregistrate victime. Ajunse la fața locului, echipaje de intervenție au constatat că fumul provenea de la parterul blocului, de la o cameră tehnică unde a izbucnit un incendiu la un tablou electric."