Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit în Veștem, județul Sibiu. 12 persoane sunt implicate. Planul Roșu de Intervenție activat

<1 minut de citit Publicat la 07:35 18 Noi 2025 Modificat la 07:42 18 Noi 2025

Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit în Veștem, județul Sibiu. FOTO ISU Sibiu

Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit, marți dimineață, pe un drum din localitatea Veștem, Sibiu. 12 persoane erau în cele două vehicule. În urma accidentului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Din primele informații, în accident sunt implicate 12 persoane (11 în microbuz și una în autoturism). Toate acest persoane au fost scoase din cele două vehicule, sunt conștiente, iar medicii le acordă primele îngrijiri.

FOTO ISU Sibiu

A fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Sibiu.

La locul accientului intervin un echipaj de stingere, unul de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, trei ambulanțe SMURD și două ambulanțe SAJ.

FOTO ISU Sibiu