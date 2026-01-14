Un nou caz şocant la Spitalul Judeţean Constanţa. O femeie cu cancer în stadiu avansat a murit. Familia spune că nu a primit îngrijri

Femeia a ajuns pe 29 decembrie la Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un nou caz șocant a avut loc la Spitalul Județean Constanța, unitate medicală aflată deja în centrul mai multor scandaluri cu acuzații grave și controale repetate ale autorităților. De această dată, o pacientă de 42 de ani, diagnosticată cu cancer în stadiu avansat, ar fi fost lăsată zile întregi fără îngrijire medicală corespunzătoare, susţine familia care a depus plângeri acum şi încearcă să găsească dreptate în instanţă. Din păcate, în cele din urmă, femeia a murit.

Femeia de 42 de ani, pacient oncologic, a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța în cursul lunii trecute, mai exact pe 29 decembrie şi era în stare extrem de gravă. Familia susține că, pe parcursul internării nu au existat consulturi zilnice de specialitate. Prin urmare nu a primit un plan terapeutic şi nici unul de nutriţie. Toate acestea s-au întâmplat în timp ce starea ei se degrada de la o oră la alta.

"Normal, la un bolnav oncologic, în stare avansată, trebuie zilnic să i se evalueze starea de sănătate. Absolut niciun medic nu a venit să o evalueze. Deci, degradarea a fost uimitoare", a declarat Marius Maier, fratele victimei, pentru Antena 3 CNN.

Fratele victimei: La Spitalul Judeţean a fost pur şi simplu abandonată, din punct de vedere al tratamentului

Tratamentul s-ar fi rezumat la perfuzii cu glucoză și calmante pentru dureri severe, în timp ce intervențiile esențiale ar fi fost amânate sau ignorate. Mai mult, familia afirmă că pacienta nu a fost evaluată zile la rând de un medic oncolog sau gastroenterolog, deși se afla într-o stare critică.

"Corpul, nemaiavând hrană decât în glucoză şi hidratare, practic, şi-a mâncat toate resursele. La Spitalul Judeţean a fost pur şi simplu abandonată, din punct de vedere al tratamentului, abandonată", a mai spus Marius Maier, fratele victimei, pentru Antena 3 CNN.

Având în vedere stare în care se afla, famailia a decis transferul la o altă unitate medicală. Din păcate, femeia, în vârstă de 42 de ani, a murit la scurt timp.

"Sfârşitul, cu siguranţă, era acelaşi, dar nu acum. Că mai trăia cinci luni, şase luni, şapte luni... dar nu acum! Starea ei s-a degradat din cauza condiţiilor şi din lipsa tratamentului", a mai declarat Marius Maier, fratele victimei, conform susei citate

Avocata familiei pacientei, Ghiulfer Ismail, a precizat pentru Antena 3 CNN: "Vom face demersuri astfel încât să se facă lumină şi în acest caz. Să aflăm de ce o persoană cu afecţiunea ei a fost lăsată fără hrană, deşi, familia a adus hrană perfuzabilă. De ce nu a fost văzută de medici. De ce... sunt foarte multe de ce-uri".

Spitalul Judeţean Constanţa a anunţat că va face propria anchetă internă, în paralel cu cele începute de Corpul de Control al ministrului şi Colegiul Medicilor. Cazul apare la scurt timp după ce, doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor operaţii efectuate în aceeaşi unitate medicală.