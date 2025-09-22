Un om de afaceri din județul Tulcea, care a dispărut în noaptea de sâmbătă spre duminică, a fost găsit mort în Delta Dunării

La faţa locului au intervenit mai mulţi scafandri pentru a-l găsi pe bărbat. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Omul de afaceri Dan Agheorghicesei, patron al unei tipografii și al unei pensiuni în comuna Vama, a fost găsit mort, duminică seară, pe Brațul Babina al Dunării. Bărbatul s-a înecat. Dispariția sa fusese semnalată în noaptea de sâmbătă spre duminică, între localitățile Chilia Veche și Pariprava, iar imediat după apelul la 112 autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare.

Scafandrii Detașamentului de pompieri Tulcea din cadrul ISU Delta și Pichetul de pompieri din Crișan au început duminică misiunea de căutare-salvare a bărbatului, însă, până la finalul activității, nu au avut succes.

Înainte ca lucrătorii ISU Delta să plece din zona căutărilor, localnicii și voluntarii veniți în sprijinul autorităților au descoperit corpul turistului.

"Persoana dispărută în zona Chilia Veche a fost identificată. Din păcate, bărbatul a fost găsit fără semne vitale. Echipajele din cadrul ISU Tulcea dislocate în zona de intervenție se retrag în subunitățile de proveniență", se arată într-o informare transmisă de ISU Delta.