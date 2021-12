Momentul în care un şofer de TIR, beat-turtă la volan, intră pe contrasens! Acţiune spectaculoasă pentru oprirea mastodontului scăpat de sub control (VIDEO)

Totul s-a întâmplat duminică în jurul orei 15.30, iar presa a fost sesizată chiar de către unul dintre cetăţenii care l-au prins pe şoferul-pericol, scrie ebihoreanul.ro.

Imaginile filmate chiar de către cei care l-au oprit pe şoferul din Belarus arată cum TIR-ul rulează cu viteză, scăpat de sub control. Mastodontul a intrat de nenumărate ori pe contrasens, fiind "bliţuit" de şoferii care veneau din sens opus. La un moment dat se vede cum unul dintre aceştia chiar iese pe acostament pentru a evita un impact frontal cu TIR-ul care gonea pe contrasens.

Pentru a-l determina să oprească, şoferul din spatele TIR-ului a claxonat insistent pe mai multe porţiuni de drum. Degeaba, însă, TIR-istul a gonit în continuare. În cele din urmă, şoferul, din Blarus, a oprit pe marginea drumului, moment în care doua persoane i-au luat cheile şi au chemat Poliţia.

"În secundele alea am claxonat crezând ca se va opri. În final, a oprit pe marginea drumului, era geamul deschis şi am apucat să-i iau cheile din contact. M-a ajutat şi un alt bărbat. Şoferul (foto) este rus, iar în momentul în care am deschis uşa, a dat cu picioarele după noi, să ne lovească. S-a calmat când a văzut că i-am luat cheile", a povestit Cătălin Trifa, unul din şoferii care l-au oprit pe TIR-ist.

Potrivit sursei citate, cel de-al doilea bărbat care l-a deposedat de chei pe șoferul băut este Alin Laza, un polițist care se afla în timpul său liber, cu familia în mașină, când a observat manevrele șoferului de TIR. După ce a urcat în cabina individului și l-a imobilizat, a sunat sa-si anunțe șefii.

Oamenii legii, sosiţi la faţa locului, au constatat că şoferul TIR-ului avea o alcoolemie de 1,38 în aerul pur expirat şi l-au dus la Spitalul din Salonta, pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

"Este vorba despre un bărbat de 42 de ani, din Belarus, care a fost depistat azi, 26 decembrie, la ora 15.14, pe D.N.79, în afara municipiului Salonta, în timp ce conducea un autotren, având o concentraţie alcoolică în aerul expirat peste limita legală de 0,8 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuare de poliţiştii rutieri salontani, sub supravegherea unui procuror", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor, citat de ebihoreanul.ro.

