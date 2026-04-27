Un şofer din Botoşani a fost prins circulând cu 170 km/h în localitate. Amenda primită şi pentru câte luni i-a fost suspendat permisul

Un şofer din judeţul Botoşani a fost surprins de aparatul radar circulând cu 170 km/h pe un drum dintr-o localitate. Poliţiştii l-au tras imediat pe dreapta şi l-au sancţionat pentru faptele sale, au transmis luni, oficialii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani. Oamenii legii au reiterat importanța respectării limitelor legale de viteză, subliniind că depășirea acestora poate avea consecințe grave și că siguranța în trafic depinde de responsabilitatea fiecărui șofer.

Conform informaţiilor anunţate de reprezentanţii IPJ Botoşani, individul a primit o sancţiune contravenţională în valoare de 4.050 de lei. În plus, agenţii i-au suspendat permisiul pentru patru luni.

În vârstă de 41 de ani, şoferul a fost filmat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 170 km/h pe DJ282B, în localitatea Flămânzi, judeţul Botoşani.

"Respectați limitele legale de viteză! Graba poate avea consecințe grave", au scris oficiali din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani într-o postare pe Facebook.

"Un bărbat, de 41 de ani, din localitatea Prăjeni, a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 170 km/h pe DJ282B, în localitatea Flămânzi.

Polițiștii rutieri l-au sancționat conform prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice: sancțiune contravențională în valoare de 4.050 de lei; suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile; dovadă fără drept de circulație".