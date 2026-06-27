Un TIR care transporta cai de concurs a scăpat de sub control pe A1, în Timiș, și a ajuns pe contrasens. Traficul a fost blocat

1 minut de citit Publicat la 09:34 27 Iun 2026 Modificat la 09:34 27 Iun 2026

Un TIR încărcat cu cai de concurs a scăpat de sub control pe A1, în Timiș, și a intrat pe sensul opus de circulație. FOTO: Andreea Borboros

Un TIR încărcat cu cai de concurs a scăpat de sub control pe autostrada A1, în județul Timiș pe A1, a rupt parapetul și a ajuns pe contrasens.

Accidentul s-a produs în apropierea localității Șanovița, pe sensul de mers Lugoj – Timișoara. Traficul în zonă a fost serios afectat.

În urma impactului puternic, TIR-ul a distrus mai mulți metri din parapetul care separă cele două sensuri de circulație, iar bucăți de metal și alte resturi au fost împrăștiate pe carosabil.

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La fața locului au intervenit pompierii, care acționează pentru curățarea carosabilului și îndepărtarea elementelor distruse, în timp ce polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Din cauza incidentului, circulația pe sensul Timișoara – Lugoj se desfășoară cu dificultate, doar pe banda de urgență, până în jurul orei 10. Pe sensul opus, Lugoj – Timișoara, traficul se desfășoară în condiții normale.