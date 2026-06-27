Un TIR care transporta cai de concurs a scăpat de sub control pe A1, în Timiș, și a ajuns pe contrasens. Traficul a fost blocat

Un TIR încărcat cu cai de concurs a scăpat de sub control pe autostrada A1, în județul Timiș pe A1, a rupt parapetul și a ajuns pe contrasens.
Accidentul s-a produs în apropierea localității Șanovița, pe sensul de mers Lugoj – Timișoara. Traficul în zonă a fost serios afectat.
În urma impactului puternic, TIR-ul a distrus mai mulți metri din parapetul care separă cele două sensuri de circulație, iar bucăți de metal și alte resturi au fost împrăștiate pe carosabil.
La fața locului au intervenit pompierii, care acționează pentru curățarea carosabilului și îndepărtarea elementelor distruse, în timp ce polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.
Din cauza incidentului, circulația pe sensul Timișoara – Lugoj se desfășoară cu dificultate, doar pe banda de urgență, până în jurul orei 10. Pe sensul opus, Lugoj – Timișoara, traficul se desfășoară în condiții normale.