Un TIR cu colete a lovit o mașină pe A1, în Giurgiu și s-a răsturnat peste alta oprită pe banda de urgență

<1 minut de citit Publicat la 09:03 10 Noi 2025 Modificat la 09:03 10 Noi 2025

Un TIR cu colete a lovit o mașină pe A1, în Giurgiu și s-a răsturnat peste alta oprită pe banda de urgență. FOTO ISU Giurgiu

Un accident rutier a avut loc luni dimineață pe autostrada A1, în județul Giurgiu, după ce un TIR care transporta colete a lovit o mașină și s-a răsturnat peste un alt vehicul staționat pe banda de urgență. Două persoane au fost rănite ușor în urma incidentului.

Accidentul s-a produs în zona localității Găiseni, la kilometrul 39 al autostrăzii.

FOTO: ISU Giurgiu

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu, TIR-ul încărcat cu colete a lovit un autoturism aflat în mers, după care s-a răsturnat în afara șoselei, peste o mașină oprită pe banda de urgență. Nu era nimeni în acea mașină.

FOTO: ISU Giurgiu

Doi bărbați au fost răniți ușor și au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la spital, au transmis reprezentanții ISU Giurgiu.

Pompierii au deconectat bateriile mașinilor implicate și au luat măsuri pentru a preveni izbucnirea unui incendiu. Circulația în zonă a fost îngreunată pentru scurt timp, până la eliberarea drumului.