Un tramvai și un autobuz s-au ciocnit în Pasajul Victoriei. Cinci victime au fost transportate la spital

1 minut de citit Publicat la 19:28 17 Oct 2025 Modificat la 19:28 17 Oct 2025

Tramvaiul și autobuzul s-au ciocnit în Pasajul Victoriei. Imagini amator

Un tramvai s-a ciocnit cu un autobuz în Pasajul Victoriei din București, joi seara.

Cinci persoane au suferit traumatisme în urma impactului și au fost transportate la spitalul Floreasca, arată surse Antena 3 CNN.

Una dintre persoanele rănite se afla în tramvai, iar celelalte patru victime erau în autobuz la momentul ciocnirii.

Potrivit ultimelor informații, starea răniților este stabilă iar poliția efectuează cercetări la locul accidentului.

Ce spune Poliția despre accidentul din Pasajul Victoriei

"La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 17:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că în Pasajul Victoriei s-a produs un accident de circulație, în care au fost implicate două vehicule din cadrul STB.

Din informațiile preliminare, conducătorul unui tramvai care se deplasa în Pasajul Victoriei către str. Doctor Felix a intrat în coliziune cu un autobuz care se deplasa în aceeași direcție.

Mai multe persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, patru dintre acestea fiind transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind zero.

Au fost aplicate restricții de circulație în Pasajul Victoriei, sensul catre str. Doctor Felix.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier", se spune în comunicatul poliției.