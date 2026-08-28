Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori

Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Acolo, un bărbat a murit înecat ieri după ce fusese salvat de trei ori. FOTO: Colaj foto Antena 3 CNN

Un turist a fost ridicat de poliție, vineri, de pe plaja din Eforie Nord, după ce a sărit să bată un salvamar care îi ceruse să iasă din apă.

Pe litoral este arborat steagul roșu, iar turiștii sunt avertizați să nu intre în mare din cauza valurilor puternice și a curenților periculoși.

Salvamarul a povestit că a strigat de mai multe ori ca turiștii să iasă din apă, pentru că sunt valuri.

"Sunt foarte violenți, a sărit pe mine un grup de oameni. Nu mi se pare normal ca eu să te scot afară din groapă și tu să fii așa", a spus salvamarul.

Incidentul vine după o zi după ce tot la Eforie, un bărbat de 62 de ani din Brașov a murit după ce a ignorat steagul roșu arborat pe plajă și a intrat în mare. Înainte de tragedie, el mai fusese salvat de trei ori în aceeași zi.

Tot joi, un alt bărbat, din Timișoara, a fost salvat din mare, în condițiile în care valurile mari.

Autoritățile atrag atenția că bilanțul acestui sezon este îngrijorător. Nouă persoane și-au pierdut viața după ce au ignorat avertismentele salvamarilor și au intrat în mare, în unele cazuri chiar și atunci când pe plajă era arborat steagul roșu.

Ce înseamnă steagurile de pe plajă

Steagul roșu cu galben arată că plaja este supravegheată de salvamari.

Steagul galben, împreună cu cel roșu și galben, indică pericol și recomandă prudență. Înotul este permis, dar este recomandat în special persoanelor cu experiență.

Steagul roșu, împreună cu cel roșu și galben, înseamnă că înotul este interzis. Turiștii nu trebuie să intre în apă, deoarece condițiile sunt considerate periculoase.