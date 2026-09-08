Antena 3 CNN Actualitate Locale Un urs a intrat în Uzina de Tratare a Apei din Baia Mare, altul a fost văzut pe o stradă în Moisei. Oamenii au primit mesaje Ro-Alert

Un urs a intrat în Uzina de Tratare a Apei din Baia Mare, altul a fost văzut pe o stradă în Moisei. Oamenii au primit mesaje Ro-Alert

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 08:47 08 Sep 2026 Modificat la 08:47 08 Sep 2026
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urși bruni
Doi urși au fost văzuţi în aceeași zi, în două zone diferite din judeţul Maramureș, unul pe o stradă, altul într-o uzină.. Foto: Getty Images

Doi urși au fost văzuţi în aceeași zi, în două zone diferite din judeţul Maramureș, unul pe o stradă, altul într-o uzină. Oamenii din zonă au primit mesaje Ro-Alert.

Astfel, un urs a fost văzut pe o stradă din Moisei, iar celălalt chiar în incinta Uzinei de Tratare a Apei din Baia Mare.

Autoritățile au emis mesaje RO-Alert și au trimis jandarmi, polițiști și echipaje medicale în locurile în care au fost văzute animalele sălbatice. 

Oamenii sunt avertizați să nu se apropie, să nu fotografieze și să nu hrănească animalele.

Localnicii sunt speriaţi şi sunt surprinşi în aceeaşi măsură, deoarece până în această vară, urşii nu au coborât în oraşele şi localităţile din judeţ.

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Etichete: ursi Maramureș mesaj ro alert

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