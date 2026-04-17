"Unii încă au impresia că şoselele sunt piste de decolare". Ce amendă a primit un şofer care a circulat cu 206 km/h pe DN5, în Giurgiu

Ce amendă a primit un şofer care a circulat cu 206 km/h pe DN5, în Giurgiu.

Sindicatul Europol a transmis, vineri, că un şofer a fost prins circulând cu viteza de 206 km/h pe DN5, în judeţul Giurgiu, în cadrul acţiunii Roadpol. Conducătorul auto a primit o amendă de 4.000 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. ”Vrei senzaţii tari? Avem o ofertă «specială» în Giurgiu! Rugăm şoferii care ţin cu tot dinadinsul să rămână fără permis de conducere să tranziteze judeţul Giurgiu", au transmis sindicaliştii Europol.

Oamenii legii au susţin că un “pilot” grăbit a încercat să transforme DN 5 în aeroport, rulând cu 206 km/h.

”Vrei senzaţii tari? Avem o ofertă «specială» în Giurgiu! Rugăm şoferii care ţin cu tot dinadinsul să rămână fără permis de conducere să tranziteze judeţul Giurgiu! Deşi Poliţia Română a anunţat clar acţiunea ROADPOL şi riscurile vitezei excesive , unii încă au impresia că şoselele sunt piste de decolare.

A avut parte de o surpriză. A fost depistat de radar, fiind amendat cu 4050 lei, aflând totodată că permisul său a «aterizat forţat» pentru următoarele 120 de zile la Serviciul Rutier. Se pare că «haiducia» modernă vine la pachet cu inconştienţă şi costuri serioase…”, au mai transmis sindicaliştii.

Recomandarea noastră pentru astfel de şoferi este bicicleta, întrucât deplasarea cu aceasta este mai sănătoasă, mai sigură şi… fără amenzi pentru depăşirea vitezei", au comunicat sindicaliştii Europol.