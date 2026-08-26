Vestul Sălbatic la Tulcea. Primarul din Smârdan a vrut să vândă un utilaj unui om din Hunedoara. Au ajuns la bătaie și un foc de armă

Primarul comunei Smârdan, implicat într-un dosar de distrugere, uz armă fără drept şi ameninţare. Sursa foto: Getty Images

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Tulcea a început cercetările într-un dosar întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere, uz de armă fără drept şi ameninţare, iar primarul comunei Smârdan, Vasile Mărculescu, a declarat, pentru Agerpres, că este implicat în dosar. "Nu aveam cu cine să mă înţeleg şi, atunci, am tras un foc de avertisment în sus şi unul în roţile maşinii", a povestit ediul localității tulcene.

Potrivit primarului, aflat la al cincilea mandat, el ar fi folosit arma cu scopul de a se apăra, marţi seara, după ce ferma pe care o deţine familia sa, în comuna Smârdan, a încercat să vândă un utilaj second-hand unui cetăţean din judeţul Hunedoara prin intermediul unei persoane din judeţul Galaţi, cei doi neînţelegându-se însă.

"Băiatul din Galaţi a plecat, dar persoanele din Hunedoara, nu. Au început să vorbească pe un ton foarte urât. S-a aplecat la un moment dat să ia ceva din maşină şi cu o mătură, ca să mă apăr, i-am dat cu ea peste mână. Cu un băţ de mătură, nu cu un drug de fier. A intrat în maşină, a plecat în trombă şi cu viteză a intrat de două ori în maşina mea. El căuta să intre în mine. I-am spus să înceteze, dar nu aveam cu cine să mă înţeleg şi, atunci, am tras un foc de avertisment în sus şi unul în roţile maşinii. Atunci, a plecat", a declarat primarul Vasile Mărculescu.

Edilul spune că a sunat la 112 şi a cerut ajutorul poliţiştilor, iar agresorii au fost reţinuţi.

"Deţin pistolul legal. Este înregistrat", a menţionat primarul Mărculescu.

Primarul comunei Smârdan, Vasile Mărculescu, a mai fost implicat în anul 2023 într-un dosar penal, iar cazul a fost clasat, potrivit sursei citate.

Potrivit datelor furnizate de IPJ Tulcea, poliţiştii, sub îndrumarea procurorilor, au început cercetările într-un dosar întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere, uz de armă fără drept şi ameninţare